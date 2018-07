Recunosc că, în primul rând, ceea ce mi-a atras atenția în mod plăcut la acest aparat de coafat este că nu e o simplă perie rotativă, precum cele obișnuite de la alte branduri, pe care le-am mai încercat, ci mai vine și cu ceva (a se traduce prin destul de mult) în plus.

Pe lângă peria mare rotativă și peria mai subțire, pentru onduleuri și bucle și păr mai scurt, pe care o găsești de regulă la astfel de aparate de coafat, peria rotativă BaByliss BeLiss AS250E are în trusă și alte două capete: perie de coafat ovală pentru îndreptat cu volum tip perie electrică, perie specială cu „dinți” pentru îndreptare totală și finisare. În plus, are o geantă tip etui ca pentru cosmetice, în care poți lua peria și celelalte capete în vacanță, când călătorești. Sau chiar le poți păstra acolo, într-un mod mai ergonomic, economisind spațiu.

Trecând peste faptul că este produsă de unul dintre cele mai bune branduri de produse și aparate de coafat și îngrijire personală, și în topul preferințelor mele personale, peria rotativă BaByliss BeLiss AS250E cu 4 capete de coafare diferite este un aparat de hairstyling foarte bun, profesional, cu care vei obține rezultate excelente, indiferent de dorințe, preferințe și ocazii.

Mie mi-a luat destul de mult timp să reușesc să le testez pe toate și să văd ce oferă fiecare accesoriu în parte, ce să mai spun așadar de cât de tare e faptul că, la un preț atât de convenabil, ba încă la reducere în acest moment (verifică aici oferta de preț actualizată), scurtezi atât de multe vizite la salonul de coafură și economisești timp și bani. E wow cât de multe poți face cu o astfel de trusă de coafat!

În plus, faptul că am reușit să testez această perie rotativă mi-a îndeplinit oarecum o dorință mai veche: să văd cum este o astfel de perie electrică ovală cu aer cald pentru îndreptat părul cu volum, în timp ce-l periezi. Un asemenea model de perie electrică a apărut în tendințele de produse de coafat cam de vreo 2 ani și tot am zis că îl încerc cu prima ocazie. Iată că asta a fost! :)

Peria rotativă este împachetată inițial într-o cutie destul de mare, cu toate piesele sale, bine securizate antișoc și ambalate, fiecare în parte, în câte o pungă individuală:

corpul de bază – care, utilizat simplu, ca atare, poate să funcționeze ca un uscător obișnuit;

peria rotativă mare cu funcție bidirecțională (interior și exterior) de manevrat din corpul de bază – pentru coafare cu volum prin periere și ondulare, îndreptare cu volum, întors vârfurile părului, buclat în interior sau în exterior, după preferințe;

perie rotativă mică - pentru finisare, onduleuri mici și bucle lejere;

accesoriu pentru îndreptare perfectă;

perie ovală pentru coafare în stil natural și așezare, periere și îndreptare cu volum;

geantă compactă și ergonomică tip etui pentru depozitare și transportare ușoară a tuturor accesoriilor.

manual de utilizare în toate limbile de circulație internațională.

Ca funcții generale, așadar, peria rotativă cu 4 capete diferite BaByliss BeLiss AS250E usucă părul, îl îndreaptă și îl coafează cu stilizare în multiple moduri, în funcție de ocazie și preferințe. Peria rotativă cu 4 capete BaByliss BeLiss AS250E poate fi folosită atât pe păr uscat, cât și pe păr umed, proaspăt spălat – practic, îl coafează perfect natural și frumos în timp ce îl usucă. În plus, vine și cu tehnologia de ionizare.

Totodată, corpul de bază al periei rotative BaByliss BeLiss AS250E, cel care se bagă în priză pentru a fi pus în funcțiune aparatul, are ca butoane inclusiv pentru a emite jet de aer rece Cool-Shot, cu rol în fixarea coafurii după folosirea de aer cald pentru aranjare și „disciplinare” a părului în modul dorit. Are așadar buton de setare a temperaturii și vitezei. Să nu mai spun că peria rotativă mare practic oferă două tipuri de coafuri cu onduleuri și volum: vârfuri buclate și ondulate înspre interior sau înspre exterior, ori chiar în stil combinat, după caz.

Peria rotativă este destul de gălăgioasă când e pusă în funcțiune; nu face însă atât de mult zgomot precum un uscător de păr obișnuit. Dar frumusețea cere sacrificii. :P

