Top petshopuri online cu preturi WOW perioada aceasta!

Insa atunci cand spun cei dragi nu ma refer doar la parinti, frati, unchi si nasi. In vietile multora dintre noi mai sunt niste suflete care conteaza poate mai mult decat un om. Este vorba despre animalele de companie. Devotate, jucause, haioase, mereu acolo sa ne tina de urat si sa alunge plictiseala, animalele de companie sunt tot mai des intalnite in casele oamenilor. Si cine poate sa ne judece pentru ca ajungem sa iubim animalele mai mult decat pe oameni?!

Eu traiesc de aproximativ trei ani cu o pisicuta sub acelasi acoperis si pot spune cu mana pe inima ca viata mea este altfel de cand o am pe ea. Rar ma mai plictisesc (dupa toti acesti ani inca ma uit cu fascinatie la ea minute in sir si descopar lucruri noi), plus ca nu ma simt niciodata singura. Tot ce imi doresc este sa imi fie alaturi multi, foarte multi ani de acum inainte, iar acest lucru poate fi posibil daca am grija sa aiba o alimentatie sanatoasa si sa o duc la veterinar regulat. Chiar daca din cand in cand ii mai dau sa guste dintr-o maslina sau putina branza foarte sarata (preferata ei), mancarea de zi cu zi este cea speciala pentru pisici. De cand e mica mananca acelasi sortiment de bobite, la momentul potrivit am facut trecere de la junior la adult, insa nu pot sa nu o rasfat si cu putina hrana umeda.