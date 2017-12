Ieri si azi am simtit din plin frigul. Am inteles ca nu mai pot sa ies din casa fara un maiou pe dedesubtul puloverului si ca puloverul trebuie sa fie musai tricotat, adica foarte gros. Am inteles ca gluga nu mai este suficienta ca sa imi tina de cald, pentru ca fruntea si urechile imi ingheata imediat ce am iesit din scara blocului, iar in picioare am nevoie de o pereche de sosete ceva mai groase.

Ei bine, d-asta m-am gandit sa pornesc o noua cautare online. Si am cautat cateva dintre cele mai calduroase piese vestimentare care ne vor ajuta sa trecem cu bine peste iarna geroasa care a inceput deja sa se faca simtita in tara.