Pulovere calduroase cu accesorii sic pentru sezonul rece

Pentru acelea dintre noi carora le plac provocarile, se poate opta pentru pulovere care au croiala atipica si care se remarca prin ceva inedit: catarame, strasuri, tinte, paiete. Noi am ales ceva mai cuminte.

Modelul din stanga poarta un pulover tricotat, negru cu gri, si cu guler tip capa. Cert este ca nu va fi ignorat in randul prietenilor. Tot tricotat este si al doilea pulover, are terminatiile decorate cu ciucuri, este foarte lejer, are imprimeul uni, iar stilul casual, astfel se poate adopta pentru diverse combinatii la haine.

Multicolor, asimetric si cu decolteu rotund - inca o varainta pentru pulover impletit si o alternativa pentru bluzele subtiri care nu te protejeaza de frigul de afara. Ultima varianta este atragatoare pentru gulerul dublu tip barcuta, de culoare roz somon. Are manecile lungi, iar in partea de sus in lateral are ca element distinct un snur discret.

