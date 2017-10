Cele mai tari modele de robot de bucatarie de urmarit de Black Friday 2017

Cine nu are un robot de bucatarie, sa-si ia! Nici eu nu am inteles folosul unui astfel de aparat pana cand nu mi-a picat unul in mana si l-am folosit, atasandu-ma iremediabil de el. In sezonul rece devine si cel mai bun prieten al tau!