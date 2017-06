La ce ocazii sa porti rochia alba de seara

Stim ca sunt putine evenimentele la care ne putem face aparitia imbracate in ea, dar si cand prindem momentul, ar fi bine sa nu il ratam.

In primul si in primul rand trebuie sa fie clar un lucru: sub nicio forma nu purtam rochie alba la nuntile la care suntem invitate. Mireasa este singura care trebuie sa straluceasca in rochia ei de printesa.

Noi avem alte evenimente nocturne la care putem imbraca rochia alba, cum ar fi: cocktail party, eveniment monden, decernare de premii, etc..

Eu am ales trei exemple de rochii albe de seara si mi le-am imaginat in trei situatii diferite.