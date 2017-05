Rochii albe si pantofi pentru o nunta cu buget redus

Nu, nu ma grabesc sa ma casatoresc, am o relatie stabila in care respectul si increderea sunt punctele forte, ne-am facut planuri pentru tot restul vietii petrecut impreuna, insa vrem sa mai asteptam putin pana ne punem la punct cariera. In schimb, se casatoresc prietenele mele si asta este momentul in care incep sa ma visez si eu in rochia de mireasa.

Le aud pe toate ca se plang pentru ca rochia costa mult prea mult, dar ca nici nu isi pot indrepta atentia catre unele mai ieftine pentru ca nu gasesc ceva pe placul lor.

Hmmm... Oare? Eu ma indoiesc!

De cand scriu in acest jurnal, am "rasfoit" sute de magazine online si am vazut mii de rochii albe cu care mi-am facut cele mai frumoase scenarii de nunta. In ziua de azi, rochia de mireasa nu mai este ce-a fost odata. A capatat alte dimensiuni, alte forme si, inclusiv, alta culoare. Nu-s de acord! Rochia de mireasa trebuie sa fie neaparat alba!

Cat despre pret, daca nu vrei o rochie cu cristale, perle sau cine stie ce alte pietre pretioase, gasesti fara probleme rochia perfecta la un pret decent. Gasesti cateva exemple mai jos: