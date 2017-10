Rochia de seara tip sirena - sublima si fermecatoare!

Rochia tip sirena este visul oricarei femei, indiferent de varsta. Pentru ca rochia tip sirena este sublima, este fascinanta si mai indrazneata decat oricare dintre "rivalele" ei.

Daca vrei sa te prezinti in fata celorlalti cu un aer misterios, sa fii eleganta si ispititoare in acelasi timp, opteaza pentru acest model de rochie. Eu am cinci propuneri pentru tine: