Feminitate absoluta in rochii clos in stil boem de toamna

Rochie in clos cu broderie

O femeie eleganta poarta rochii in clos, pantofi stiletto si palarii. O femeie romantica se recunoaste dupa rochia in clos midi prevazuta cu broderii florale.

Poarta pantofi eleganti, geanta pe umar si palarie in cap. Pe vreme racoroasa se acopera cu un palton si in maini are manusi.

Rochia in clos cu imprimeu in carouri si flori brodate aplicate in zona decolteului este ideala pentru intalnirile romantice si serile petrecute la lumina lumanarilor in restaurantul preferat.

Alege modelul care ti se potriveste