Rochii din dantela care nu se demodeaza: 6 modele must have

Rochii din dantela elegante

Rochia din dantela este din start o piesa vestimentara eleganta. Nu ai voie sa o porti cu altceva in afara de sandalute si pantofi cu toc, doar atunci cand vrei un outfit boho chic o combini cu o pereche de ghetute sau cizme cu talpa joasa si acestea musai in acelasi stil.

Rochia din dantela adecvata pentru evenimentele elegante este cea cu croiala bodycon si cea lunga pana in pamant, sau cel putin asta am observat eu de fiecare data cand am pornit in cautarea unei rochii cu care sa ma imbrac la o nunta. De curand am remarcat in magazinele online si modelul in clos, midi, in stilul fashion icon-ului Audrey Hepburn.

Dantela ofera oricarui tip de piesa vestimentara eleganta si feminitate, de aceea multe femei evita sa introduca bluze, topuri sau chiar pantaloni scurti din dantela in tinutele de zi cu zi.

Rochie din dantela cu paiete Rochie din dantela rosie Rochie din dantela mov