Rujuri mate colorate in functie de culoarea ochilor: ce nuante alegi pentru buzele tale

Primavara-vara 2017 este un sezon surprinzator. Un sezon in care bluzele cu umerii goi s-au intalnit cu nuantele neon din anii ’90. Un sezon in care blugii cu broderii s-au intalnit cu rochiile de zi, din dantela neagra. Primavara-vara 2017 este un sezon in care sandalele cu toc s-au intalnit cu gentile mici, tip borseta.

Si, cand vine vorba de machiaj, este sezonul in care rujurile mate colorate s-au intalnit in toate nuantele, sa satisfaca orice preferinta si orice tipologie!

Te-ai gandit ca doar nuantele de farduri conteaza in accentuarea privirii? Ei bine, si culoarea aleasa pentru buze este la fel de importanta.