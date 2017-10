5 sampoane profesionale pentru par gras care fac minuni

Sa ai un par sanatos nu este deloc usor. Poate ca nu am avut probleme cu el cat am fost adolescente, pentru ca nu il indreptam cu placa, nici nu il vopseam, dar asta cu siguranta nu se intampla si astazi. In ziua de azi prea putin dintre noi ies din casa fara sa-si fi coafat parul cu placa, cu ondulatorul sau cu peria rotativa si fara sa fi aplicat un produs de styling.

Si de aici intervin problemele: varfuri despicate, par ars si lipsit de stralucire, fire rebele si par electrizat, plus excesul de sebum. Excesul de sebum. Ne oprim aici. Parul gras este cel mai neplacut dintre toate, o problema des intalnita si de multe ori foarte greu de rezolvat.