Sandwich maker potrivit pentru intreaga familie

Sunt o persoana comoda, de ce sa nu recunosc?! O persoana atat de comoda incat atunci cand raman singura acasa imi potoleste foamea (dimineata, la pranz si seara, si a doua zi o iau de la capat), cu un sandwich amarat sau cu o supa la plic.

As putea sa urmez exemplul iubitului meu, care imi trimite in fiecare zi poze cu cele mai frumoase platinguri, ca sa vorbesc in termenii Master Chef, dar... daca stomacul meu se multumeste cu putin, de ce sa ma agit?! Eu ma multumesc cu putin. Gresit.