Ca sa ma simt bine in pielea mea atunci cand vara ma obliga sa trec la rochii si fustite, pastrez in prima linie tenisii. Sunt cea mai lejera varianta a pantofilor sport, motiv pentru care nu ma dau inlaturi de la a-i purta in zilele caniculare.

Si, crede-ma pe cuvant, ma simt la fel de sexy si eleganta ca si cand as avea in picioare cea mai frumoasa pereche de pantofi stiletto.

Poate chiar mai sexy, avand in vedere ca nu ma simt prea sigura pe mine atunci cand am tocuri in picioare (din cauza faptului ca nu stapanesc foarte bine mersul pe tocuri), in schimb cand sunt incaltata cu ceva cu talpa joasa ma simt puternica si gata sa cuceresc lumea.