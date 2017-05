Oare cum e viata de blogger?

Cum imi imaginez eu programul meu daca as fi blogger? Ma trezesc la ora 8:00, imi beau cafeaua si iau micul dejun impreuna cu iubitul meu in timp ce ne uitam la Neata cu Razvan si Dani. Incep sa ma pregatesc pentru o zi cu multe drumuri de facut. Din timp mi-am programat intalniri cu diversi, interviuri de realizat, cateva ore in care sa "rasfoiesc" internetul, sa pun pe foaie alte idei si planuri, sa trimit mail-uri pentru colaborari.

Am auzit si eu varianta "o sa te plafonezi daca lucrezi de acasa, nu o sa mai tii legatura cu nimeni, etc.". Da, este posibil, insa viata de blogger nu iti permite asta daca intr-adevar vrei sa devii un influencer si sa castigi bani din asta. Trebuie sa fii in alerta tot timpul, pentru ca succesul tau depinde doar de tine!

Vorba mea preferata si sfatul pe care il dau tuturor este "fa din tine cel mai bun proiect al tau" sau, altfel spus, "tu esti arhitectul propriului tau destin". Si consider ca-s vorbe care se aplica foarte bine in cazul celor care aleg sa mearga pe acest drum. Sa ai un blog pe care sa il cresti cu manutele tale si care sa te formeze ca om este o realizare extrem de mare.