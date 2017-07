Tricouri personalizate pentru familie – distractie in 3

Nu sunt mama, dar imi doresc sa fiu. Sunt nerabdatoare sa petrec timp impreuna cu copilul meu, sa iesim sa mancam o inghetata la terasa, sa ne plimbam in parc, sa mergem la cumparaturi, sa il ajut sa descopere lumea si sa avem discutii deschise si sincere despre orice.

Imi doresc sa am o fetita pentru ca as intelege-o probabil mai bine pentru ca si eu sunt femeie. Dincolo de asta, vreau sa o imbrac cu cele mai frumoase hainute, sa ii impletesc parul, sa ii cumpar accesorii, etc.. Dar mi-e teama ca o sa fie o sensibila ca mine si atunci ma razgandesc.

Ma razgandesc si-mi doresc sa am un baiat pe care sa-l invat sa fie puternic si sa asculte muzica buna, dar va trebui sa am grija sa nu isi aleaga anturajul gresit. Eh.. in final stii cum zicem: sanatos sa fie, nu mai conteaza daca e baiat sau fata.

Tanjesc dupa o familie a mea. Eu, sotul si copilul sau copiii. Sa petrecem cele mai frumoase sarbatori de Craciun, sa ne uitam impreuna la filme, sa luam in fiecare seara masa impreuna, sa fim cei mai buni prieteni si sa fim un exemplu de familie pentru ceilalti.