Acest capăt tip placă de păr are fețele detașabile și interschimbabile: pe o parte, placă de păr pentru întins părul; pe cealaltă parte, placă de păr pentru creponare – acel aspect ca și cum ai fi avut părul împletit în mai multe codițe mici. Acestea sunt concepute cu o clapetă care se ridică pentru a permite părului să fie introdus între plăci pentru coafare. Tot această clapetă funcționează și ca suport de protecție termică, în care poți sprijini aparatul când nu îl folosești.

ATENȚIE așadar, căci am mai citit în review-uri că au returnat produsul pentru că nu au observat acest detaliu: plăcile sunt 2 in 1, se întorc de pe o față pe alta, deci nu vin separat, ca accesorii! Dacă ai accesoriul cu plăci deja, le ai pe ambele, fii fără grijă! Doar trebuie să tragi de fiecare în parte și să o întorci pe partea cealaltă, ca să îi schimbi tipul și funcția. Vezi că se decuplează mai greu, dar insistă! 😉

Ca și celălalt capăt de coafare (ondulatorul), acest capăt tip placă de păr are înveliș ceramic cu turmalină, foarte protector cu firul de păr și cu efect antistatic, ca să potolească efectul de frizz al părului. Am o placă de păr cu turmalină și cred că e cea mai bună placă de păr pe care am utilizat-o până acum. Așa că orice aparat de coafat prevăzut cu strat de turmalină primește automat un plus și credit din partea mea în privința eficienței.

Temerea dată de o experiență anterioară cu o astfel de trusă de coafat x in 1, de care v-am povestit mai sus, mi-a lăsat un soi de stoicism legat de placa de păr a acestui set. Însă a trecut repede, de la prima utilizare: plăcile de păr din trusa de coafat Remington S8670 sunt eficiente, își fac treaba cu succes; îndreaptă repede și bine părul de păr sau îl creponează, după caz. Eu am un păr cu tendință de ondulare, deci nu e nici ondulat, nici drept complet, dar placa de păr din trusa Remington S8670 a făcut față cu succes. Cred că se descurcă de minune și cu un păr mai ondulat sau chiar creț. Ai grijă să ajuți și să protejezi bine părul înainte de coafare cu produse profesionale pentru netezirea părului și / sau pentru protecție termică!

Recunosc că mai mult am folosit placa de păr pentru îndreptare și mai puțin pe cea pentru creponat. Nu mă caracterizează cel de-al doilea tip de coafură și nu am găsit în ce circumstanțe de zi cu zi să adopt un astfel de look. Cred că e mai degrabă potrivită pentru fete și adolescente. Sau pentru un look de festival ori concert, dacă alegi o ținută boho chic sau ușor hippie, să zicem. Totuși, am testat puțin și plăcile pentru creponat din set și sunt foarte eficiente și ele.