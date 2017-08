6 uleiuri volatile pentru aromaterapie si ambient

Nu am crezut in puterea vindecatoare a unui ulei esential pana ce nu am simtit pe pielea mea efectul. Am mers pe principiul "ce am de pierdut daca incerc?!" si astfel am ajuns sa imi tratez migrenele si nasul infundat cu uleiul de menta, iar starile de nervozitate le-am eliminat cu uleiul de lavanda.

Cel mai mult le folosesc cand fac baie, imi umplu cada cu apa, adaug spumant si cateva picaturi de ulei volatil, aprind cateva lumanari si imi incep sesiunea de relaxare totala.

Sau atunci cand stau in pat si citesc o carte captivanta ori privesc un film de dragoste si vreau sa ma detasez de viata reala.

Dincolo de efectele relaxante, uleiurile volatile ajuta si la calmarea durerilor abdominale, musculare, dar si la vindecarea infectiilor. Iata mai jos sase dintre uleiurile volatile care nu trebuie sa iti lipseasca din casa: