Vopsea de păr profesională Lorvenn Beauty Color: ia-o din Grecia când mergi în vacanță!

Cunoscută tot pentru faptul că nu irită scalpul aproape deloc, vopseaua de păr Lorvenn Beauty Color (produsă o vreme sub brandul Seventeen) mai vine la pachet cu o chestie despre care am citit la cei care au utilizat-o: nu are nici un fel de efect negativ la nivelul părului: nu îl deteriorează, dar mai ales nu face în nici un fel să cadă părul nici în timpul colorării, nici în timpul spălării, chiar dacă de regulă îți cade părul foarte mult, indiferent de ce aplici pe el.

Lorvenn Hair Professionals este un brand grec de produse profesionale complete pentru colorarea părului și hair styling, create cu cele mai avansate tehnologii. Brandul aparține de Hellenica S.A., cu sediul central în Atena.

Ce promite vopseaua profesională pentru păr Lorvenn Beauty Color:

Vopsea de tip cremă colorantă cosmetică permanentă cu formulă avansată pe bază de ingrediente de calitate înaltă precum cheratină, ulei de măsline organic și vitamina C;

Gamă largă de nuanțe pentru vopsea de păr, ceea ce permite combinarea de culori pentru a obține nuanțele dorite din tendințele actuale;

Acoperire optimă, formulă îmbunătățită din grijă pentru părul și scalpul tău;

Strălucire perfectă;

Culori frumoase intense și durabile;

Testată dermatologic pe voluntari și nu pe animale;

Disponibilă și sub varianta fără amoniac;

În afară de faptul că este foarte utilizată de către blogerițele din afară, iar la noi în România mult mai sporadic decât acolo, nu am găsit foarte multe detalii despre această vopsea. Am observat doar că pe foarte multe forumuri aceasta reprezintă o vopsea profesională de păr foarte căutată. Cu toate astea, nu am identificat niciun magazin, offline sau online, unde să se găsească această vopsea de păr. Așadar, e foarte căutată, se discută destul de mult despre ea, dar greu de găsit totuși în România!

Atenție: nu o confunda cu vopseaua Beauty Hair Color de la Eric Favre, mai recentă, care nu are nimic în comun cu vopseaua de păr Lorvenn, în afara numelui asemănător. Însă nu e nici această vopsea Eric Favre de ocolit – am citit că ar fi bună și, mai ales de luat în seamă, pentru că este organică, fără amoniac, fără parabeni, fără silicon, fără SLS.

Dacă totuși pleci în vacanță în Grecia vara asta, poate reușești să îți iei de acolo vopseaua profesională Lorvenn Beauty Color! 😉 Din moment ce la noi e mai greu de găsit…