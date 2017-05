Exercitiile yoga au si beneficii fizice precum revitalizarea organismului, tonifierea muschilor, corectarea posturii corpului si eliminarea stresului acumulat. Efectele asupra sanatatii sunt majore, cu atat mai mult daca se practica in aer liber.

In urma cu peste 5.000 de ani, in India au existat oameni dornici sa studieze metodele de dezvoltare fizica, psihica si mai ales spirituala. Aceasta dorinta a fost finalizata drept stiinta yoga a carei ideologie cuprinde metoda comuniunii sufletului individual cu sufletul suprem.

Vara aceasta, in Romania va avea loc o premiera si anume, primul festival unde comunitatea yoga va putea impartasi pasiunea pentru desavarsirea atat fizica, cat si spirituala. Festivalul Dakini are loc la Tuzla, in perioada 29 iunie-2 iulie si va reuni pe o suprafata de 15 hectare de plaja workshopuri, cursuri de yoga, ateliere de creatie si peste 100 de DJ romani si straini de psy-trance si chill, care vor completa timp de 4 zile momentele de libertate spirituala si conectare cu natura.

Evenimentul se adreseaza atat comunitatilor internationale familiarizate cu festivaluri precum Ozora (Ungaria), Shankra (Elvetia) Boom Festival (Portugalia) sau Tree of Life (Grecia), dar si publicului din Romania, dornic sa traiasca experiente inedite, orientate spre dezvoltare personala si relaxare in mijlocul naturii, la malul marii, departe de zgomotul urban si rutina care inhiba creativitatea si incatuseaza mintea.

Astfel, 24/24h, timp de 4 zile si 4 nopti, vor rasuna la Dakini ritmuri diverse, pentru toate gusturile si starile de spirit. Pe cele 3 scene vor evolua artisti si DJ din toate zonele muzicale si din toata lumea:

- Desert Dwellers, Solar Fields, Gaudi etc.

Psytrance Stage - Astrix, Loud, Liquid Soul etc.

Micro Stage - Petre Inspirescu, Half Hawaii, Barac etc.

Line-up-ul complet, aici: http://dakinifestival.com/#lineup

“Prin Festivalul Dakini vrem sa oferim participantilor o abordare diferita asupra vietii, libertatii de exprimare si manifestare, acceptare si toleranta. Vrem sa traiasca experiente unice in mijlocul naturii si sa impartaseasca bucuria de a petrece 4 zile si 4 nopti frumoase, pe malul Marii Negre, pe una din cele mai frumoase si neatinse plaje din Europa. Alaturi de partenerii nostri, dar si de participanti, punem pret pe importanta respectarii mediului inconjurator si folosim materiale in stransa concordanta cu normele de mediu. Acum doua saptamani chiar am fost la Tuzla sa plantam copaci si in curand incepem amenajarea”, declara reprezentantii Maitreya Events, organizatorii evenimentului.