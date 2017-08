Dormitorul este epicentrul vietii tale romantice. Insa sunt elemente care pot sa strice atmosfera sau, dimpotriva, sa o imbunatateasca. Ca sa intelegem elementele care ne pot imbunatati viata in dormitor, trebuie sa intelegem psihologia din spatele romantismului si de ce avem nevoie de acesta in vietile noastre.

Procesul prin care ne indragostim are mai multe faze, prima fiind dorinta. Acea atractie irezistibila care ne inmoaie picioarele, ne creste ritmul cardiac si se joaca cu pofta noastra de mancare. Substante ca testosteronul, serotonina sau dopamina ne invadeaza creierul si ne energizeaza. Dopamina este insa responsabila pentru dorinta sexuala pe care o simtim si este cea care ne binedispune. Efectul este atat de puternic incat si numai mentionarea numelui pe care il poarta persoana de care ne-am indragostit ne aduce zambetul pe buze. Este un sentiment placut si care da dependenta, astfel ca nu ar trebui sa ne miram prea tare de momentele in care tanjim dupa acest tip de trairi.

Serotonina, in schimb, este cea care ne altereaza obiectivitatea si ne determina sa trecem cu vederea defectele partenerului de viata. Tocmai de aceea, de multe ori, femeile au tendinta sa creada ca relatia lor este una deosebita, unica in lume. Aceasta „orbire“ temporara asigura si trecerea spre a doua faza a procesului prin care ne indragostim: atasamentul fata de persoana iubita.

In aceasta faza a doua, eliberam oxitocina, un hormon foarte puternic, care ne hraneste sentimentele si le adanceste si mai mult. Ultima faza, mai ales daca sentimentele noastre sunt impartasite, este iubirea.

In acest stagiu, insa, lucrurile devin cu adevarat complicate. Cum intretinem iubirea? In timp, sentimentele se estompeaza. Un dormitor cu o atmosfera romantica poate fi un element care sa ajute o relatie, mai ales dupa ce pasiunea de inceput s-a stins.

Iata cum iti poti transforma dormitorul intr-un cuib al dragostei:

1. Lumina romantica face toata diferenta

Iluminatul interior este foarte important atunci cand vrei sa creezi o atmosfera romantica in dormitor. Niste corpuri de iluminat nepotrivite sau becurile prea puternice pot sa distruga ambientul. Cel mai bine ar fi sa stingi plafonierele si sa cumperi niste lampadare, pe care sa le plasezi strategic prin camera. Nici veiozele decorative cu lumina difuza nu sunt o idee rea, iar atmosfera poate fi completata cu ajutorul unor lumanari parfumate. Evita lumina rosie. Contrar asteptarilor, este o culoare legata mai degraba de stres, decat de dorinta.

2. Un pat care sa invite la nebunii

Patul pe care il alegi pentru dormitorul tau trebuie sa fie comod si perfect decorat: perne mari, lenjerie curata si noua, o plapuma pufoasa. Standardele trebuie sa fie asemanatoare cu cele dintr-un hotel de cinci stele.

3. Romantismul si dorinta sunt strans legate de mirosurile din dormitor

Pentru o atmosfera cat mai placuta in dormitor, aeriseste bine camera in fiecare dimineata. Poti folosi, de asemenea, lumanari parfumate, odorizante de camera sau aparate de bagat in priza cu arome speciale, orientale. Le gasesti in supermarketuri. Sau poti da asternutul cu putin parfum. Nu exagera insa cu prea multe mirosuri.

4. Petalele de trandafiri nu sunt doar pentru hoteluri

Umple patul de petale de trandafir pentru o seara romantica, in doi. Daca stai la casa si dormitorul este la etaj, poti imprastia petale si pe scarile care duc spre dormitor. Indica si romantism, si dorinta.

5. Curatenia este unul dintre secretele… fericirii

Daca vrei ca dormitorul tau sa fie unul primitor, fa curatenie des. Nimanui nu-i place sa inghita cantitati impresionante de praf. La fel, nu folosi podeaua drept cos de rufe. Creeaza o atmosfera neplacuta, iar hainele murdare raspandesc in aer un miros urat.

Tu ce trucuri stii pentru a transforma dormitorul intr-un cuib al dragostei?

