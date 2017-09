Organizarea unei petrecerii se poate dovedi a fi un lucru care necesita multa atentie la detalii si dedicare. Este greu sa satisfaci asteptarile tuturor invitatilor si fiecare dintre ei sa fie multumit, insa Irina Elena Apostol, Master Cake Decorator, Senior Trainer si Owner Art Dessert, a gasit solutia pentru a satisface chiar si cele mai pretentioase gusturi.

Sigur ati cautat deja fotografii cu candy-bar-uri si ati vazut cat de popular a devenit acest trend. Adevarul este ca doar un candy bar executat corect poate da viata unei petreceri, asa cum un candy bar aranjat in graba poate distruge atmosfera inconjuratoare. Indiferent daca planuiti o petrecere aniversara, un baby shower sau o nunta, infiintarea unui candy bar este o solutie dulce si de efect. Insa, inainte de a incepe sa iti creezi un colt dulce, iata ce trebuie sa stii:

Primul pas! Decideti-va la o tema a candy-bar-ului

Nu exista candy bar fara o tema care sa ii traseze principalele alegeri. Daca este o petrecere pentru un bebelus fetita, tema poate sa fie cu inspiratii din desene animate, ursuleti, stelute sau inimioare. Daca este o nunta, temele sunt diverse: de la teme naturale cu aranjamente tip buturuga sau pietre, pana la teme sofisticate, cu cristale si pene de strut.



Alegerea culorilor potrivite

,,Alegerea unei palete de culori in ton cu restul aranjamentelor petrecerii este esentiala. Daca pentru un botez de baietel cel mai des alegem albastru, pentru o nunta putem alege culorile aranjamentelor florale, ale imbracamintei scaunelor ori chiar culorile preferate ale mirilor. Nu este obligatoriu sa va limitati la o singura nuanta, ci puteti alege un spectru de culori care merg bine impreuna. Coltul dulce trebuie sa fie un adevarat spectacol pentru ochii invitatilor, asa ca nu va sfiiti in alegerea celor mai interesante combinatii de culori ” precizeaza Irina Elena Apostol, Master Cake Decorator, Senior Trainer si Owner Art Dessert

Forme si dimensiuni diferite

Este important ca atat bomboanele alese cat si recipientele de pastrare sa aiba dimensiuni diferite. Alegerea unei game potrivite de forme si marimi poate adauga dimensiune si inaltime spatiului creat. Borcanele transparente sunt perfecte, dar puteti alege si vaze inalte pe care sa le umpleti cu fructe si flori, bomboane sau macarons.

Varietate de bomboane

,,Este minunat daca barul de bomboane este atragator din punct de vedere vizual, dar acesta trebuie sa suscite interesul invitatilor si sa fie distractiv. Alegerea unei varietati de bomboane este un lucru important. Verificati intreaga lista a furnizorului si alegeti bomboane de ciocolata, bomboane gumate moi, bomboane tari si mini-prajituri cat mai diverse”, explica Irina Elena Apostol, Master Cake Decorator, Senior Trainer si Owner Art Dessert

Accesorizarea

La fel ca si in cazul alegerii paletei de culori, accesorizarea coltului dulce este un pas peste care nu trebuie sarit. Fata de masa, recipientele de stocare a dulciurilor, cat si mici accesorii: baloane, confetti, pungute pentru transportul dulciurilor, toate acestea transforma candy-bar-ul in punctul forte al unei petreceri.

Elementul central

Fiecare masa folosita pentru a crea un bar dulce ar trebui sa aiba in centru un element central care sa se potriveasca cu tema aleasa si cu culorile candy-bar-ului. Acest element ar trebui sa fie primul lucru care atrage atentia invitatilor atunci cand privesc candy bar-ul, asa ca asigurati-va ca este fabulous. Poate fi o stea cu lumini, o fantana de ciocolata sau un ursulet in culoarea temei alese.

Decorarea dulciurilor



Dulciurile pot avea parte de aranjamente speciale, etichete cu datele petrecerii, fundite, cartonase printabile cu bancuri ori ravase. Orice detaliu este important si va mentine atentia invitatilor pentru o experienta de neuitat.

Bauturi colorate

Nu va limitati doar la alegerea bomboanelor potrivite, candy bar-ul poate contine si cocktailuri colorate, bauturi cu nume haioase, limonada ori sampanie si prosecco.

Candy bar-ul este coltul care exprima cel mai bine tema petrecerii si amprenta personala a celui care organizeaza petrecerea. Alegerea furnizorului potrivit, atent la dorintele voastre, este importanta pentru ca visele sa poata deveni realitate. Art Dessert este alaturi de clientii sai si transforma fiecare petrecere intr-o poveste plina de savoare si culoare.

Despre Art Dessert

Irina Elena Apostol – Master Cake Decorator, Senior Trainer si Owner Art Dessert, este cea din spatele acestei povesti dulci si provocatoare.

Urmand o traditie de familie, a desavarsit pasiunea pentru dulciurile traditionale, transformandu-le in adevarate minuni atat prin compozitie cat si prin aspect. Avand in portofoliul personal mai multe diplome de specializare si perfectionare in confectionarea , modelarea si decorarea prajiturilor, poate transforma orice idee intr-un tort inedit, spectaculos, fara a face rabat la savoare. Si asta pentru ca principalele atuuri ale prajiturilor sale sunt ingredientele natuale, calitatea si prospetimea!

Cu o experienta de peste 15 ani ca si cofetar si decorator, Irina Elena Apostol este persoana care a reusit sa transforme intr-o adevarata arta maiestria de a prepara prajiuri. Dupa urmarea cursurilor a doua facultati cu profil economic si juridic, Irina Elena Apostol s-a reintors la prima ei iubire: cofetaria