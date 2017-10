Crezi ca poti deslusi misterul din spatele imaginilor?

Descopera universul plin de mister din cele mai bune filme psihologice care iti provoaca sufletul si mintea, care te fac parte din poveste si te fac sa iti pui intrebari.

Filme cu intriga, mister si final neasteptat

1. Shutter Island

Un film care te tine cu sufletul la gura de la inceput pana la finalul exploziv la care nu te astepti nici macar o secunda. Shutter Island este un film genial care te marcheaza, iar Leonardo DiCaprio interpreteaza intr-un mod absolut admirabil rolul politistului Teddy Daniels. Teddy este trimis, alaturi de colegul sau Chuck Aule (Mark Ruffalo), la un sanatoriu aflat pe o insula, pentru a prinde o pacienta cu mari probeme mintale care, intr-un mod misterios a reusit sa scape. Pe masura ce se apropie de aflarea adevarului lucrurile devin din ce in ce mai complicate si mai periculoase. Finalul, dupa cum am spus este unul icredibil.

2. Source Code

3. The Prestige

Un film care se afla de ceva timp pe lista filmelor mele preferate si il recomand din toate punctele de vedere.este un film cu mister, actiune, emotie, dragoste, drama si toate ingredientele magice care fac din el un film extraordinar. Ce ai face daca ai afla ca mai ai doar 8 minute de trait sau daca te indragostesti de cineva care mai are doar 8 minute de trait? Nu o sa dezvalui prea multe detalii deoarece e unul dintre acele filme care merita vazute si savurate cu fiecare secunda in parte…la fel ca si viata!

Am mai spus-o si o spun in continuare…sunt o mega fana a regizorului Cristopher Nolan. Fiecare dintre filmele sale este complex si deosebit, insa The Prestige are o poveste cu totul deosebita si originala. Doi magicieni rivali interpretati de Christian Bale si Hugh Jackman se lupta pentrru a-si afla secretele celui mai impresionant numar de magie, si anume: teleportarea. Pregatiti-va sa va plimbati prin culisele spectacolelor de magie, in culisele lumii iluzionistilor. Nu o sa dau prea multe detalii, deoarece este un film de vazut nu de povestit, dar iti pot da un sfat: nu te increde in nimic din ce o sa-ti vada ochii!

4. The Others

Un film care m-a lasat efectiv la final cu gura cascata, un thriller psihologic inedit care iti atrage atentia si te cucereste prin abordarea cu totul deosebita din care este prezentata povestea, perspectiva de care habar nu ai pana la finalul fimului, cand o descoperi o data cu personajele principale. Sunt convinsa ca vei simti nevoia sa revezi filmul pentru a urmari de aceasta data povestea din perspectiva cealalta. Inca un plus al acestui film este dat de actrita care interpreteaza rolul principal, mai exact Nicole Kidman.

5. The Illusionist

Un film plin de mister care imbina romantismul cu politica si magia si al carui deznodamant te va lua complet prin surprindere. Edward Norton este absolut fermecator in rolul magicianului misterios Eisenheim, care incalca legile naturii dupa bunul sau plac, in fata unui public ingrozit si fermecat totodata. Un film care surprinde intr-un mod inteligent oscilatia mereu incerta dintre iluzionism si magie, stiinta si supranatural.