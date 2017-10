Pana pe 5 noiembrie in magazinele Lem’s gasiti reduceri de pana la 50% la mobila 100% romaneasca! Noi ne-am interesat de livinguri si vrem sa va impartasim si voua impresiile cu care am ramas.

Vi s-a intamplat vreodata sa dati multi bani pe o haina de iarna sau o pereche de cizme mai „iesite din comun”, in culori stridente sau cu forme nonconformiste si apoi sa constatati ca e greu sa le purtati la majoritatea tinutelor voastre? Culorile neutre si stilul cat mai simplu sunt cele mai intelepte alegeri si atunci cand vine de vorba de amenajarea casei. Daca covorul, perdelele sau alte elemente care „imbraca” o incapere pot fi schimbate mai des, mobilierul reprezinta o investitie mai mare si necesita o decizie gandita bine, nu luata sub influenta impulsului de moment.

Daca o combinatie nereusita de culori facuta in dormitor nu ne „compromite” chiar asa de rau, cu livingul, unde inevitabil, vom primi vizitatori, trebuie sa fim mult mai exigente! Gama de livinguri Zepelin este ideala ca sa fii sigura ca vei avea o camera de zi mobilata cu gust, intr-un stil modern si iti va fi usor sa o imbini cu alte elemente de mobilier pe care le ai deja in casa. Zepelin este gama premium de livinguri Lem’s, iar reducerile la aceasta ajung pana la 20% in perioada promotionala.

Daca ati vrea ceva de tip biblioteca, un exemplu ar fi livingul Zeppelin L310 cm, cu fronturi mate in nuante crem si ciocolata. In perioada promotionala poate fi cumparat cu 2032 lei si are o reducere de 509 lei, numai buni de pastrat pentru alte cheltuieli din perioada sarbatorilor.



Configurația Zeppelin L361 cm mat largeste spatiul in care va puteti tine hainele care nu va incap in sifonierul din dormitor, mutandu-le in sifonierul cu doua usi pe care-l cuprinde. Aceasta configuratie are fronturi lucioase, iar in ceea ce priveste culorile, puteti alege intre alb, crem, cappuccino si ciocolata. Pana pe 5 noiembrie costa 2311 lei si are o reducere de 578 lei.

Livingul Zeppelin L374 cm are fronturi super lucioase si cuprinde, printre altele, si un dulap turn cu vitrina, un loc elegant in care puteti pune amintirile cumparate de prin vacante ori lumanarile parfumate. Fronturile disponibile pentru aceasta configuratie sunt crem super lucioase si mate, in nuanta ciocolata. Costa 3738 lei, iar reducerea ajunge la 935 lei, cu care ati putea, de exemplu, ca va innoiti si covorul.

In speranta ca v-am trezit curiozitatea, nu va aratam mai multe, ci va invitam la o vizita in cel mai apropiat magazin Lem’s pentru a va convinge la fata locului ca gasiti ceva potrivit si la un pret bun pentru livingul cuminte si primitor pe care vi-l doriti. Și nu numai, reducerile din aceasta perioada se aplica pentru toate categoriile de mobilier: dormitor, bucătărie, mobilă pentru dinning, măsuțe de cafea, scaune de birou etc. Deci, haideti la Lem’s!