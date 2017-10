Recunosc, sunt o mare devoratoare de filme horror si una dintre placerile mele vinovate este sa organizez impreuna cu prietenii nopti de urmarit filme de groaza bune care sa ne bage putin in sperieti. Un pic de suspans, adrenalina, momente de tensiune si fiori de teama pe sira spinarii sunt cateva dintre ingredintele delicios de infricosatoare din care va invit sa gustati si voi din plin, in timp ce va uitati la cele mai bune filme horror din ultima perioada.

10 filme de groaza bune pe care sa le vezi alaturi de prieteni

1.It

Cei de la Hollywood au facut o mica obsesie din a ecraniza romanele lui Stephen King si au si de ce pentru ca sunt o sursa nesecata de inspiratie. Inainte de a-mi da intalnire cu maleficul clovn Pennywise in adaptarea de anul acesta al romanului It, am avut cateva retineri si ma asteptam sa fiu destul de dezamagita la final. Spre surprinderea mea, am avut o mare supriza si pot sa afirm fara nicio retinere ca este unul dintre cele mai bune filme care au aparut in 2017 si chiar unul dintre cele mai bune filme horror pe care le-am vazut in ultimul timp.

2. Split

Un film psihologic cu tenta horror care m-a fascinat si socat in acelasi timp si care abordeaza o tema extrem de interesanta, mai exact personalitatea multipla sau tulburarea identitatii disociative (DID). Sindromul personalitatii multiple este destul de rar in viata reala, insa a devenit un subiect extrem de dezbatut atat in cadrul medical, cat si in lumea cinematografiei. Talentatul actor James McAvoy il interpreteaza pe Kevin, un barbat care sufera de aceasta tulburare avand cel putin 23 de personalitati diferite. Kevin duce o lupta atat cu personalitatile sale multiple, cat si cu cei din jurul sau, iar constrans de una dintre vocile sale interioare rapeste 2 tinere. Ultima si cea mai puternica dintre identitatile sale, cea a Fiarei, aflata in stare latenta este pe cale sa-si manifeste influenta si sa le domine pe celelalte.

3. Mother!

4. Gerald’s Game

Cand spui Darren Aronofsky te gandesti automat la ciudatenii, mister, horror, tensiune. Regizorul are in palmares cateva filme ciudate si interesante (Black Swan, Requiem for a Dream) care ori iti plac si te intriga ori nu poti sa le suferi. Acelasi lucru se intampla si cu ultimul film al acestuia, care ii are in rolurile principale pe Jennifer Lawrence (surprinzatoare alegere), Javier Bardem, Ed Harris si Michelle Pfeiffer. Unul dintre cele mai bune filme de groaza psihologice care, cu greu poate fi descris in cuvinte si in spatele caruia se ascunde o intreaga simbolistica.ofera o experienta unica si prezinta o alegorie biblica care te va pune cu siguranta pe ganduri. Coloana sonora este fantastica!

O alta adaptare infricosator de buna a unei carti de Stephen King, Jocul lui Gerald, produs de Netflix, este unul dintre cele mai bune si tulburatoare filme horror pe care le-am vazut in ultimul timp. Carla Gugino are o interpretare excelenta in rolul lui Jessie, femeia care ramane legata cu catuse de pat intr-o casa de vacanta izolata, dupa ce sotul ei moare in urma unui atac de cord. Filmul este un horror psihologic interesant si in acelasi timp tulburator despre monstrii, dar nu cei supranaturali, ci aceia care se afla de cele mai multe ori in noi.

5. A Cure for Welness

Terapie pentru viata este un horror psihologic regizat de vizionarul Gore Verbinski, cel care ne-a oferit si terifianta serie The Ring. Filmul spune povestea unui tanar ambitios care este trimis in Alpii elevetieni pentru a prelua CEO-ul unei companii, care se presupune a fi un centru idilic de wellness. Curand, el descopera ca tratamentele miraculoase nu sunt deloc ceea ce par, iar in momentul in care realizeaza ce secrete terifiante se ascund in acel loc miraculos, el insusi devine o tinta. Terapie pentru viata este unul dintre cele mai bune filme de groaza aparute in ultimul timp.