A venit din nou perioada din an care ne place atat de mult, in care sufletul ne salta de bucurie la vederea luminitelor, a cadourilor si a momentelor magice alaturi de cei dragi. Momente deosebite in care ne impodobim sufletele cu mii de globuri de sperante, visuri si dragoste. Craciunul este un prilej excelent sa iti deschizi inima si sa primesti iubirea in viata ta sub toate formele ei si, cum altfel o poti face daca nu, incepand cu filme de Craciun romantice ideale pentru aceasta perioada?

Cele mai frumoase filme de Craciun romantice

1. A Christmas Prince

O poveste de dragoste magica care ia nastere in cea mai frumoasa perioada din an. Craciunul ii va aduce unei tinere jurnaliste din New York un cadou extraordinar, si anume: dragostea adevarata. Amber este trimisa in Europa de Est in perioada sarbatorilor pentru a face o stire despre un print care urmeaza sa fie incoronat rege al tarii sale. Un film romantic deosebit oferit de cei de la Netflix.

2. The Holiday

3. A Bride for Christmas

Unul dintre cele mai frumoase filme de Craciun romantice, pe care il revad de fiecare data cu aceeasi placere. Filmul spune povestea a doua femei, Amanda (Cameron Diaz) si Iris (Kate Winslet) care, plictisite de viata lor si suferind de deceptii in dragoste, decid sa faca schimb de case si de vieti de sarbatori. Schimbarea se dovedeste a fi una radicala, intrucat, una traieste in America, iar cealalta in Anglia. Pe langa lectii de viata, incredere si prietenie Craciunul le va scoate in cale si dragostea pe care o asteptasera toata viata.

Un film simpatic si amuzant, numai bun de vazut in zilele de Craciun. Dupa ce isi anuleaza si a treia logodna, Jessie Patterson isi jura ca nu se va mai implica in relatii serioase pana cand nu isi va gasi alesul inimii sale. Asta pana cand il intalneste pe Aiden MacTiernan, eternul burlac, care pune insa pariu cu prietenii sai ca isi va gasi o logodnica in cele patru saptamani pana la Craciun. Desi niciunul dintre ei nu se astepta la asta, dragostea va prinde radacini in sufletul lor si fiecare va trebui sa faca o alegere: Jessie trebuie sa decida daca este gata pentru dragostea adevarata si o relatie serioasa, iar Aiden trebuie sa decida daca merita sa castige pariul si sa-si riste astfel relatia deosebita cu Jessie.

4. Love Actually

Unul dintre acele filme de dragoste pe care nu trebuie sa le ratezi de Craciun. Pur si simplu dragoste, este un film cu totul si cu totul deosebit. Bineinteles, dragostea este tema principala a acestui film in care, ne sunt prezentate povestile a opt oameni, a caror viata se schimba radical inainte de Craciun. Unii dintre ei se indragostesc si urmeaza chemarea iubirii, altii se despart din lipsa de dragoste, iar unii pur si simplu cauta pe cineva pentru o aventura si pentru a nu se simti singuri. Dragostea se intampla si apare in locuri si in momente suprinzatoare, totul pe fondul unei atmosfere magice de sarbatori.