Asociezi orice proiect de reamenajare cu o cheltuiala substantiala? De fapt, totul depinde de alegerile pe care le faci. Daca locuinta ta are neaparat nevoie de o schimbare, nu mai amana momentul. Invata doar sa pui in aplicare ideile potrivite.

Unele proiecte de reamenajare a locuintei pot ajunge cu usurinta la sume cu mai multe zerouri. Este suficient sa ne gandim la costurile de inlocuire a podelei sau a mobilierului. Insa, exista de fiecare data alternative accesibile. Afla din cele ce urmeaza cum poti face modificari elegante si de efect, cu un buget limitat.

Podele alese cu bun gust

Te gandesti de ceva vreme sa inlocuiesti podeaua? Sau poate te-ai mutat de curand si esti in cautarea unei optiuni accesibile, dar cu un aspect placut, ce inspira bun gust. O varianta pe care o poti avea in vedere este montarea parchetului laminat. Exista nenumarate modele elegante si rezistente, care costa mult mai putin decat parchetul clasic. Poti opta pentru o suprafata ce imita perfect lemnul masiv, in nuantele preferate. Iar pretul accesibil, de departe mult mai convenabil dacat in cazul altor tipuri de pardoseala, nu este singurul avantaj. Parchetul acesta are o durabilitate crescuta in timp, deci nu va trebui sa-l inlocuiesti prea repede. Nu se decoloreaza la soare, este rezistent la pete, zgarieturi, trafic intens si, in plus, se monteaza foarte usor pe orice suprafata.

Da un aer nou mobilierului

Inlocuirea mobilierului, chiar si dintr-o singura camera, te poate costa o mica avere. Poate aspectul invechit al unor corpuri de mobila nu-ti mai place, sau ti-ai dori o noua masuta de cafea in sufragerie. Insa de ce sa cumperi mobila noua, cand cea veche este inca in stare buna? Daca esti o persoana indemanatica, poti pune in aplicare cateva idei simple, care vor face o mare diferenta. De exemplu, mobila de bucataria va capata un aer complet nou cu putina vopsea. Alege culoarea pe care ti-o doresti si aplica unul sau doua straturi, in functie de rezultatul dorit.

De asemenea, cu un strop de imaginatie, vopsea si costuri minime, poti crea modele interesante pe suprafata vechiului mobilier. Acestea vor oferi incaperii un aspect modern, retro, sau clasic, in functie de stilul decorativ dorit.

O alta idee practica si cu un efect garantat este retapitarea scaunelor, a taburetelor sau a canapelei. Poti achizitiona materialul preferat din magazinele de profil, iar daca modelul iti permite, imbraca chiar tu piesele in straie noi.

O modalitate prin care poti aduce o schimbare pozitiva si de efect casei tale este sa decorezi peretii cu ajutorul tapetului. Acesta va completa frumos incaperea, oferindu-i un plus de personalitate. Totodata, tapetul este simplu de aplicat, rezistent in timp si se gaseste intr-o mare varietate de tipuri, culori, modele. Poti crea o zona de interes, tapetand doar un perete intr-o culoare mai puternica sau cu un model interesant. Este recomandat ca ceilalti pereti sa aiba o culoare neutra, pentru a nu crea senzatia de spatiu aglomerat.

Daca vrei sa acoperi peretii intregii incaperi, opteaza pentru modele mai putin incarcate.

Fa alegerea in functie de preferinte, dar tine cont de cateva sugestii importante:

pentru a evita micsorarea optica, nu alege un tapet cu modele mari pentru o incapere de mici dimensiuni

alege un model cu dungi verticale pentru o incapere cu tavan jos

incearca sa creezi armonie intre modelul ales si stilul decorativ al incaperii

pentru tavan alege mai degraba un tapet textil sau din vinil, deoarece este mai rezistent

asigura-te ca ai masurat corect inainte de a taia tapetul

Mai multa lumina

Ti se pare ca unele zone din casa sunt prea intunecate? Adaugarea mai multor corpuri de iluminat nu presupune un efort prea mare, iar rezultatul se va observa imediat. Trebuie sa ai in vedere ca un iluminat modern, corect amplasat, va face ca orice camera sa para mai primitoare. In plus, atmosfera va deveni mai calduroasa, iar spatiul mai amplu. Specialistii din domeniul decoratiunilor interioare recomanda ca in fiecare incapere sa se regaseasca trei surse de lumina: principala, de lucru si de ambient. Sursa de lumina principala este cea asezata de obicei pe tavan, care lumineaza intreaga incapere; lumina de lucru este cea situata in apropierea mesei, biroului, chiuvetei etc; lumina ambientala este cea oferita de lumanari sau veioze. Pentru un plus de stil, alege veioze sau lampi nonconformiste, in culori care atrag privirea.

Detaliile care fac diferenta

Clasica zicala „detaliile fac diferenta” se aplica si in ceea ce priveste aspectul casei tale. De multe ori, cu gandul la imaginea de ansamblu, pierdem din vedere amanuntele. Unul dintre aceste detalii sunt clantele de la usi. In cazul in care aspectul acestora este invechit, inlocuieste-le cu unele noi pentru a da un aer proaspat atmosferei. De asemena, poti proceda in acelasi fel cu manerele de la mobila. In magazinele de profil poti gasi diverse modele, simple sau cu rol decorativ.

Un alt detaliu care este de multe ori omis, este aspectul prizelor si intrerupatoarelor. Fiind intens folosite, acestea se murdaresc si se deterioreaza in timp. Partea buna e ca sunt usor de inlocuit si implica o cheltuiala minima. Poti alege fie sa le decorezi cu rame sau culori, fie sa le vopsesti in aceeasi culoare cu zugraveala, pentru a le face aproape invizibile.

Ideile de mai sus demonstreaza ca poti oferi un plus de stil si un aer proaspat casei tale, chiar si cu un buget redus. Ceea ce conteaza este sa gasesti solutiile potrivite si sa le pui corect in aplicare.

Sursa foto: Shutterstock