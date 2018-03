Filme spirituale care trezesc constiinta umana, care ne conecteaza la sursa unica a vietii sau ne dezvaluie dharma. Sunt filme care ridica voalul nevazut dintre noi si lume, dezvaluind frumusetea si misterul din Univers.

10 Filme spirituale care transmit mesaje puternice

1. Cloud Atlas

Printre filmele spirituale care, fara nicio exagerare, iti schimba viata si perspectiva din care o privesti, se numara si Cloud Atlas, un film foarte drag mie. Bazat pe cel mai bine vandut roman al lui David Mitchell, filmul exploreaza modul in care actiunile si consecintele vietii fiecaruia pot avea un impact major reciproc in trecut, prezent si viitor. Drama, misterul, actiunea si dragostea se intrepatrund intr-un mod fascinant in aceasta poveste, care se desfasoara de-a lungul mai multor vieti, pe masura ce un singur suflet se transforma dintr-un ucigas intr-un erou si un singur act de bunatate rasuna de-a lungul secolelor pentru a inspira o revolutie.

2. Mr. Nobody

“Atat timp cat nu alegi, totul ramane posibil.” Un film remarcabil despre universuri multiple, despre relativitatea realului, despre imortalitatea si natura sufletului, despre destin si imposibilitata de a alege intre doua drumuri interioare. Unul dintre cele mai frumoase filme spirituale care ne arata ca fiecare alegere pe care o facem in viata genereaza la randul ei alte nenumarate alegeri posibile.

3. I Origins

4. Seven Pounds

Exista reincarnare? Ochii sunt cu adevarat un portal prin care patrunzi in suflet? Stiinta sau spiritualitate? Adevarata dragoste este pentru totdeauna? Exista viata dincolo de moarte? Filmulraspunde la toate aceste intrebari si iti prezinta adevarul tulburator al vietii si lupta intre credinta si stiinta. Priveste in ochii unui om si vei vedea cine este el cu adevarat, ochii nu pot sa minta. Ian este pasionat de ochii oamenilor si fotografiaza cei mai frumosi ochi pe care ii intalneste, mai exact cei ai lui Sophie, o fata cu ochi verzi care il va cuceri pentru totdeauna.

Seven Pounds cu greu poate fi descris in cuvinte, este un film pe care trebuie sa il privesti cu mintea libera si inima deschisa, este un film care trebuie trait. Bazat pe o idee extrem de interesanta, aceea a altruismului suprem care poate salva sapte vieti in locul altora distruse. Sapte suflete este un film spiritual deosebit care lanseaza o ipoteza noua in ceea ce priveste cautarea fericirii, intr-o lume bantuita de drame personale si colapsuri financiare si politice, mai exact, aceea ca umanitatea este singura noastra salvare.

5. The Fountain

Filmul in regia lui Darren Aronofsky este o capodopera spirituala, un film psihedelic, cosmic si sfasietor de romantic. Stilul lui Arronofsky este inconfundabil si reuseste si de aceasta data sa te transpuna intr-un univers complex, mistic, de neuitat, filmul fiind, din punct de vedere artistic, o combinatie reusita de contraste. The Fountain este o metafora a vietii si o odisee despre lupta de un mileniu a unui barbat hotarat sa o salveze pe femeia pe care o iubeste. Calatoria incepe in in Spania secolului al XVI-lea, unde conquistador-ul Tomas Creo porneste in cautarea Copacului Vietii, cel despre care legenda spune ca ofera viata vesnica celor care beau din seva lui.