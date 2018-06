Comunicat de presa

Cele mai indragite balade rock, Wind of Change, Still Loving You sau Rock You Like a Hurricane vor rasuna la Bucuresti, marti, 12 iunie, incepand cu orele 20:00, la Romexpo(Parcarea C), in cadrul unui concert de colectie SCORPIONS, organizat de Events (www.events.ro).

Portile se deschid la orele 17:00. Accesul in zona de concert (Parcarea C din cadrul Romexpo- intrare din Bd. Expozitiei) se face pe baza biletului achizitionat de pe www.eventim.ro sau din reteaua Eventim, ori a invitatiei. Accesul este permis pe baza biletului valid, unei singure persoane, o singura data. Biletul de intrare isi pierde valabilitatea in momentul parasirii perimetrului spatiului concertului. Pentru siguranta publicului si buna desfasurare a evenimentului, participantii sunt rugati sa se supuna controlului corporal amanuntit si controlului bagajelor, la cererea agentilor de securitate. In caz de ploaie, va recomandam folosirea pelerinelor de ploaie. Accesul cu umbrele este strict interzis in incinta locatiei. Nu este permis accesul cu brichete, bauturi imbuteliate, obiecte contondente, stroboscop, faclii, torte, artificii, petarde, arme, curele metalice, aparate foto/video profesionale, casti de motor, biciclete, trotinete, hoverboard, bagaje voluminoase (masura ideala pe bagaj este A4). In incinta zonei de concert spectatorii vor avea la dispozitie bauturi racoritoare si alcoolice si apa in zona barurilor si produse alimentare/gustari in zona de Food Trucks. Pentru eficientizarea accesului la bar, toate produsele vor fi comercializate in baza unor jetoane ce vor putea fi procurate de la punctele special amenajate in locatie, distribuite in toate zonele de concert.

In cazul neutilizarii lor pe durata concertului, acestea vor putea fi rascumparate in aceeasi seara, de la casieriile din incinta, pana in ora 23:30. Este interzis consumul de substante periculoase, toxice sau halucinogene in incinta locatiei concertului.

Copiii sub 5 ani beneficiaza de intrare gratuita.

In deschiderea mega show-ul uneia dintre trupele care fac parte din istoria rock-ului mondial, vor canta Compact B cu invitatul special Leo Iorga si Salamandra.

Despre Events: Events este una dintre cele mai mari companii organizatoare de evenimente din Romania, a caror misiune este sa aduca entertainmentul cat mai aproape de oameni. Din anul 2000, sloganul lor este “de neuitat” iar printre evenimentele care vor ramane mereu in memoria spectatorilor se numara concertele The Rolling Stones, Linkin Park, Aerosmith si Leonard Cohen, Pink Martini spectacolele Cirque du Soleil sau Sensation.

Pentru informatii suplimentare puteti contacta: Anca Spiridon, anca@creativearts.ro, 0721.321.890.