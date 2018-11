Cand doua dintre pasiunile mele cele mai mari, cinematografia si literatura, se unesc nu pot sa fiu decat extrem de fericita. Unele dintre cele mai bune filme din toate timpurile sunt inspirate din romane celebre care au cucerit milioane de oameni in intreaga lume.

Filme deosebite luate dupa carti celebre

Gone Girl

Ce e mai important: adevarul sau cat de buna e povestea pe care vrem sa o auzim?

Trebuie sa recunosc ca am avut sentimente contradictorii dupa ce am vazut prima data acest film si povestea mi-a ramas mult timp in minte. Fata disparuta este un thriller psihologic deosebit de bun, insa nerecomandat celor mai slabi de inger. Bazat pe romanul cu acelasi nume scris de Gilian Flynn, filmul regizat de David Fincher (care are in palmares alte filme bune precum Seven, The Girl with the Dragon Tatto, The Curious Case of Benjamin Button sau Fight Club) reuseste sa suprinda tonul si atmosfera cartii fara sa strice esenta. Filmul prezinta la inceput o poveste care pare banala, mai exact sotia unui barbat dispare in conditii misterioase, iar principalul suspect este chiar sotul, asaltat de politisti si de mass-media care ii pun diverse intrebari. Lucrurile sunt insa mult mai complicate si pe parcursul filmului descoperi adevaruri care te lasa masca.

Me Before You

Lou, uite ce-i: daca vrei sa porti o rochie ca asta, va trebui sa fii sigura pe tine. Trebuie sa te imbraci cu ea nu doar fizic, ci si mental.

Printre cele mai frumoase povesti de dragoste pe care mi-a fost dat sa le descopar in ultimul timp. Inainte sa te cunosc este adaptarea cinematografica a romanului cu acelasi nume scris de Jojo Moyes, un roman de dragoste care s-a transformat rapid in preferatul generatiei de astazi. Filmul aduce in prim plan iubirea neasteptata dintre Will si Lou, doi oameni care, aparent, nu au nimic in comun, insa fiecare reuseste sa ii schimbe celuilalt complet viata. O poveste dulce-amaruie despre dragoste, curaj si renuntare.

Fantastic Beasts and Where to Find Them

Oamenii au deosebitul talent de a alege exact ceea ce le face rău.

Fanii Harry Potter sigur imi inteleg extazul referitor la acest film, care este adaptarea cinematografica a cartii scrise de J. K Rowling si a carei poveste are loc in acelasi univers magic. De data aceasta in centrul actiunii il gasim pe Newt Scamander, autorul cartii din care studiaza Harry Potter in timpul primului an la Hogwarts si care a fost la randul lui elev la prestigioasa scoala de magie cu decenii in urma. Dorinta lui Newt de a deveni cel mai mare magizolog si a descoperi creaturi fantastice ne va purta intr-o calatorie uimitoare plina de peripetii si pericole care mai de care mai neprevazute.

The Martian

Asadar, nu mai am nicio scuza. E timpul sa incep sa fac apa.

Un film amuzant, inteligent, emotionant si care reuseste sa te tina in suspans cu fiecare minut care trece. Martianul, regizat de Ridley Scott si bazat pe bestseller-ul cu acelasi nume scris de Andy Weir reuseste cu usurinta sa te faca sa crezi cu ardoare in puterea fara limite a spiritului uman, capabil sa invinga orice obstacol in lupta pentru supravietuire. Astronautul Mark Witney se trezeste, in urma unei misiuni riscante pe Marte, singur pe planeta ostila si este nevoit sa lupte pentru viata sa prin tot felul de mijloace.

Eat Pray Love

Uneori, fericirea se afla la capatul lumii. Calatoresti ca sa ajungi la tine insuti. Ca sa te descoperi

De cele mai multe ori uitam ca viata ar trebui privita ca o calatorie, in care nu conteaza neaparat destinatia si ca, uneori este nevoie sa-ti schimbi directia daca drumul este gresit. Mananca Roaga-te Iubeste este adaptarea cartii cu acelasi nume scrisa de Elizabeth Gilbert, carte care a influentat si a schimbat nenumarate vieti, inspirand milioane de cititori sa porneasca in cautarea sinelui. Filmul ne arata ca exista mai multe moduri prin care poti lupta cu tristetea si monotonia, ca nu esti nevoit sa dai explicatii nimanui pentru felul in care alegi sa-ti traiesti viata si ca te poti duce sa vezi lumea cu scopul de a te regasi. Frumusica Julia Roberts ne duce intr-o calatorie minunata prin frumoasa Italia, enigmatica India si superba Indonesia.

A Simple Favor

E prietena ta cea mai buna. Iti stie toate secretele. De asta e atat de periculoasa.

Doua femei complet diferite, Stephanie si Emily ajung sa petreaca mult timp impreuna datorita prieteniei copiilor lor, prima este o vloggerita vaduva care traieste de pe urma asigurarii de viata a sotului, iar a doua este o femeie de cariera cu un sot cvasi-celebru si o casa imensa. La prima vedere par cele mai bune prietene, pana cand Emily dipare fara urma intr-o buna zi si astfel iau nastere o enigma, un secret intunecat, o minciuna si o simpla favoare. Incercand sa dezlege misterul disparitiei lui Emily, Stephanie incepe sa se intrebe cat de bine o cunostea cu adevarat pe cea mai buna prietena a ei. Finalul cu siguranta te va lasa masca. Filmul este bazat pe bestseller-ul cu acelasi nume al scriitoarei Darcey Bell.

The Girl with the Dragon Tattoo

Defectele si imperfectiunile iti determina unicitatea.

Trilogia Millenium lansata de Stieg Larsson s-a transformat rapid in una dintre cele mai populare serii de carti, care a fascinat o planeta intreaga. La 5 ani dupa lansarea in Suedia a fost facut si primul film in regia lui David Fincher, cu Daniel Craig si Noomi Rapace in rolurile principale. Mikael Blomkvist, un jurnalist de investigatii cazut in dizgratie este contactat de un batran nobil pentru a-l ajuta sa descopere ce s-a intamplat cu nepoata acestuia, disparuta acum 40 de ani. In ajutorul lui vine si enigmatica Lisbeth Salander, fata cu dragon tatuat, o tanara hackerita, nonconformista, inteligenta si care ascunde o drama cutremuratoare.

Fifty Shades of Grey

Trebuie sa iti descatusezi mintea si sa-ti asculti corpul.

Un film in jurul caruia s-a creat o isterie neinteles de mare, dar care in mare parte se datoareaza cartii scrise de EL James (Cincizeci de umbre ale lui Grey) si care s-a vandut in milioane de exemplare in intreaga lume. Filmul aduce in prim plan povestea romantico-erotica intre studenta timida Anastasia Steele si un cuceritor si misterios om de afaceri, Christian Grey.

The Hunger Games

Cel mai bun sfat: ramai in viata!

Filmul bazat pe trilogia cu acelasi nume scrisa de Suzzane Collins ne prezinta o lume postapocaliptica unde, pe un continent cunoscut odata ca America de Nord se intinde natiunea Panem. Aici este organizat in fiecare an, ca simbol al puterii Capitoliului care conduce cele douasprezece districte cu o mana de fier, un concurs sangeros si sadic numit Jocurile Foamei. Mai exact, douazeci si patru de adolescenti sunt luati de langa familiile lor si aruncati intr-o lupta pe viata si pe moarte, televizata si urmarita cu frenezie de toata lumea. La final doar unul dintre ei se va intoarce acasa faimos, bogat si viu. Primul film din serie mi-a placut extraordinar de mult, continuarile din pacate nu au fost la fel de bune.

The Great Gatsby

Oricat de intense ar fi vibratia sau prospetimea realitatii, ea nu se poate masura cu ce este in stare un om sa inchida in adancul sufletului sau.

Mintea plina de imaginatie a scenaristului si regizorului Baz Luhrmann (cel care a creat si campaniile splendide pentru H&M) a transformat filmul Marele Gatsby intr-un spectacol stralucitor si hipnotizant in care se oglindeste perfect epoca petrecerilor din perioada jazz-ului descrisa atat de frumos in cartea lui F. Scott Fitzgerald. O poveste tragica dar, in acelasi timp, superba in care dragostea nu poate sa triumfe sub sabia superficialitatii si a bogatiei. Inca un plus al acestui film: rolul lui Jay Gatsby este interpretat de frumuselul si talentatul Leonardo DiCaprio.

The Girl on the Train

Viaţa nu e un paragraf şi moartea nu e ceva între paranteze.

The Reader

Printre cele mai bune filme luate dupa carti se numara si Fata din tren , ecranizarea bestseller-ului omonim scris de Paula Hawkins. Emily Blunt o interpreteaza pe Rachel, o femeie divortata, deprimata si alcoolica, a carei viata pare complet distrusa. Aceasta urmareste in fiecare dimineata din tren un cuplu tanar si a carui viata pare perfecta. Intr-o zi, insa, totul se schimba complet, iar Rachel care pana atunci era doar o privitoare de pe margine ajunge sa ia parte din viata lor. Finalul este absolut genial si imprevizibil.

Daca ar fi sa te pierzi in rau, amintirile tale nu se vor pierde odata cu tine. Amintirile sunt pentru totdeauna.

Ecranizarea romanului lui Bernard Schlink, Cititorul, are la baza una dintre cele mai frumoase si sensibile povesti de dragoste. Cand adolescentul de 15 ani Michael Berg se imbolnaveste de scarlatina si se prabuseste pe strada este salvat de catre Hanna, o femeie misterioasa de doua ori mai in varsta decat el. Intre cei doi incepe o poveste amoroasa pasionala si intensa, care se termina brusc in momentul in care Hanna dispare fara nicio explicatie din viata lui Michael. Dupa opt ani, Germania de dupa celui de-Al Doilea Razboi Mondial, acesta devenit student la drept si urmarind procesele nazistilor acuzati de crime de razboi o reintalneste pe fosta lui iubita intr-o imprejurare complet diferita.

One Day

Indiferent ce se intampla maine, am avut ziua de astazi. Mi-o voi aminti mereu.

Un film deosebit in care m-am regasit intr-o anumita masura si care se numara printre putinele filme de dragoste pe care le-am vazut de mai multe ori. One Day este ecranizaat dupa cartea de succes, cu acelasi nume, scrisa de David Nicholls, iar actiunea se desfasoara pe parcursul a 20 de ani. Emma si Dexter se cunosc in ziua in care amandoi absolvisera facultatea, iar intre ei se naste o frumoasa relatie de prietenie sau poate mai mult… In fiecare an pe data de 15 iulie, vedem cum evolueaza vietile lor, cum isi cauta drumul in viata si cum se transforma sentimentele lor de la an la an.

The Lord of the Rings

Nu toti cei care ratacesc sunt pierduti.

Printre cele mai frumoase filme luate dupa carti se numara si Stapanul inelelor, ecranizarea seriei care a cucerit milioane de oameni in intreaga lume scrisa de academicianul si filologul englez J.R.R Tolkien. Actiunea are loc intr-o preistorie alternativa unde pamantul este populat de oameni si alte rase cum ar fi elfi, hobbiti, gnomi, orci si alte creaturi fantastice. Povestea se invarte in jurul Inelului Puterii si pe lupta extraordinara dintre fortele binelui si cele ale intunericului.

The Time Traveler’s Wife

Urasc sa fiu acolo unde ea nu este, cand ea nu este. Si totusi plec mereu, iar ea nu ma poate urma.

O poveste romantica deosebita care transcende timpul, despre calatoria dintre doua inimi. Filmul Sotia calatorului in timp este bazat pe romanul omonim al autoarei Audrey Niffenegger si prezinta povestea incredibila de iubire dintre Henry, un bibliotecar din Chicago si o artista pe nume Clare. Henry sufera de o anomalie genetica rare care se manifesta atunci cand este foarte emotionat sau nervos si il face sa calatoreasca involuntar in timp.

Perfume: The Story of a Murderer

Ti-ai dat seama ca vechiul si noul se pot distinge prin miros, ca orice cuta a trupului tau e un receptacul de miresme si ca totul in lume are o amprenta olfactiva?

Unul dintre filmele mele preferate luate dupa carti celebre se numara si Parfum: Povestea unei crime, bazat pe romanul lui Patrick Suskind. Cea mai subtila substanta care descrie firea umana este sufletul, dar ce se intampla atunci cand acesta este conturat cel mai bine de un parfum propriu, unic? Parfumul ca ideal devine atat obiectul prin care eroul doreste desavarsirea propriei identitati, dar si mijlocul prin care constientizeaza ca avand totul nu mai conteaza pentru ca nu are ce e mai importrant: inima. Granouille devine obsedat de mireasma ideala, un parfums care sa seduca instantaneu pe oricine, iar in cautarea ingredientelor potrivite este atras irezistibil de parfumul natural al unor tinere fete.

Jane Eyre

Teme-te de remuscari cand esti tentata sa te abati de la drumul drept; remuscarile sunt otrava vietii.

Mia Wasikowska straluceste in aceasta versiune adaptata a romanului clasic scris de Charlotte Bronte. Este. De altfel, ecranizarea care mi-a placut cel mai mult, probabil si din pricina actorilor care interpreteaza rolurile principale, mai exact Mia si Michael Fassbander care il interpreteaza pe enigmaticul Rochester. Filmul Jane Eyre reuseste sa suprinda perfect obiceiurile din acele timpuri, regulile stricte dupa care se conduceau in viata, emotiile si gandurile personajelor, atmosfera gotica si tensiunea erotica dintre cei doi.

Atonement

Cand nu va mai fi, iti vei da seama ce dar mare a fost iubirea. Vei suferi enorm. Asa ca intoarce-te si lupta pentru pentru a o pastra.

Ecranizarea celebrului roman al lui Ian McEwan, Ispasire, prezinta o poveste de dragoste care se desfasoara pe parcursul a zece ani. Micuta Brionny, o fetita de 13 ani, reuseste sa schimbe complet vietile tuturor celor din jurul ei, in momentul in care ia neinspirata decizie de a-l acuza pe iubitul surorii ei de o crima pe care acesta nu a comis-o.

The Dark Tower

Timpul ia totul cu el, fie ca vrei, fie ca nu. Timpul ia totul, timpul rapeste ce este in jur, iar la final nu exista decat intuneric.

Dintre toate adaptarile operelor scrise de Stephen King, Turnul Intunecat a fost una dintre cele mai asteptate. Seria fantasy-horror prin care cunoscutul scriitor isi demonstreaza maiestria si creativitatea si la care a lucrat timp de 3 decenii a avut parte de o ecranizare destul de reusita. Povestea prezinta aventura apocaliptica a unui baiat in varsta de 11 ani, care descopera accidental o lume din alta dimensiune. Acesta se alatura pistolarului Roland Deschan aflat in cautarea Turnului Intunecat, inainte ca omul in negru sa il opreasca si astfel sa salveze lumea de la intuneric si distrugere. In rolurile principale ii gasim pe Idris Elba si Matthew McConaughey)

The English Patient

In fiecare noapte te scot din inima mea si in fiecare dimineata te gasesc acolo la loc.

Un film extraordinar bazat pe romanul omonim scris de Michael Ondaatje. Povestea iti patrunde adanc in suflet, se descopara treptat, se napusteste seducator si te invaluie in ritmurile explorarilor, a bombelor, a razboaielor si a unei iubiri nemarginite. Contele Almasy sufera arsuri ingrozitoare intr-un accident aviatic ajungand sa fie vegheata si ingrijit de o infirmiera devotata. El isi rememoreaza viata si povestea de dragoste interzisa care i-a schimbat destinul. Pacientul englez este mai mult decat o carte, mai mult decat un film, mai mult decat o poveste de dragoste…este o capodobera literara si cinematografica a lumii.

