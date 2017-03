Sunt momente in care simti ca vrei sa evadezi din toata nebunia si stresul acestor zile, cand nimic nu mai pare sa te multumeasca si tot ce iti doresti este sa ai parte de cateva ore in care sa te bucuri de povesti din alte lumi, povesti de dragoste nemuritoare, povesti de razboi, povesti cu regi si regine, intrigi, inocenta pierduta si povesti de viata adevarate. Am pregatit pentru voi o lista cu cele mai bune filme de epoca pe care le revad de fiecare data cu aceeasi placere si care reusesc sa ma transpuna intr-o lume de mult uitata.

10+1 filme de epoca memorabile

Testament of Youth

Un film cu totul special si nu spun acest lucru doar pentru ca personajul principal masculin este interpretat de Kit Harrington (Jon Snow din Game of Thrones), ci si pentru ca este intr-adevar genul acela de film patrunzator, care te cuprinde incetul cu incetul si te trimite in alta lume. Sunt momente din acest film care te urmaresc cu mult timp dupa ce ai terminat de vizionat, iar povestea de dragoste dintre Roland (Harrington) si Vera (Alicia Vikander), suferintele cauzate de razboi, cautarea unui frate pierdut…toate acestea nu au cum sa nu te emotioneze.

Filmul este bazat pe memoriile din primul razboi mondial ale Verei Brittain, o marturie din punctul de vedere al unei femei despre inutilitatea razboiului, despre cautarea mistuitoare a sperantei chiar si in cele mai intunecate timpuri si despre o dragoste care depaseste orice bariera.

The Other Boleyn Girl

Un film de exceptie pe care l-am urmarit cu placere, de cateva ori chiar, si il recomand tuturor celor pasionati de filme istorice si nu numai. Pregatiti-va de doua ore pline de intriga, pasiune, drama, actiune, suspans, imagini si decor fascinant intr-un film care abordeaza subiectul unuia dintre cele mai discutate evenimente din istorie. Mai mult decat atat, distributia este una de exceptie, printre actori se Numara Natalie Portman, Scarlett Jojansson, Eric Bana, Eddie Redmayne, Benedict Cumberbatch sau Andrew Garfield.

The Picture of Dorian Grey

The Age of Innocence

O Londra Victoriana, un tanar de o frumusete rar intalnita, o societate vicioasa plina de pacate si invaluita in placeri hedoniste. Filmul este inspirat de romanul Portretul lui Dorian Gray al lui Oscar Wilde. Impresionat de aspectul fizic al tanarului si de perfectiunea chipului sau, pictorul Basil Hallward realizeaza un portret fidel si tulburator al acestuia. Dorian este sedus de propria imagine reflectata in tablou si declara ca si-ar vinde sufletul pentru a ramane toata viata atat de frumos si tanar ca in acel portret…si se pare ca cineva i-a ascultat dorinta…

Varsta inocentei, un titlu care m-a fascinat de la inceput si o poveste a carui final m-a urmarit multi ani la rand. Bazat pe romanul lui Edith Wharton filmul prezinta o poveste de dragoste interzisa, actiunea avand loc la sfarsitul secolului al XIX-lea, in lumea inaltei societati americane.

Jane Eyre (2011)

Mia Wasikowska straluceste in aceasta versiune adaptata a romanului classic de Charlotte Bronte. Este ecranizarea care mi-a placut cel mai mult, probabil si din pricina actorilor care interpreteaza rolurile principale, mai exact Mia Wasikowska si Michael Fassbander (Rochester). Filmul reuseste sa suprinda perfect obiciurile din acele timpuri, regulile stricte dupa care se conduceau in viata, emotiile si gandurile personajelor, atmosfera gotica si tensiunea erotica dintre cei doi protagonisti.

The Young Victoria

Filmul este o drama istorica despre primii ani ai domniei reginei Victoria, cea mai tanara din istoria Regatului Unit, si povestea de dragoste pasionala cu varul ei, atragatorul print Albert. Emily Blunt o interpreteaza excelent pe regina Victoria, iar lui Rupert Friend i se potriveste manusa rolul printului Albert. Un film de epoca exceptional, care ofera o lectie de viata, de istorie, dragoste, devotament si bunatate.