Filme pentru copii pe care atat adultii, cat si cei mici le vor urmari cu sufletul la gura, care prezinta povesti de viata si de familie, lumi fascinante si taramuri de basm. Dincolo de momentele amuzante, de bucurie, de imaginile animate deosebite, de personajele savuroase, se ascund emotii si lectii de viata importante.

Filme educative pentru copii care transmit mesaje puternice

Up – Deasupra tuturor

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Deasupra tuturor este mai mult decat un desen animat frumos creat si amuzant, ci reuseste sa ofere o lectie de viata importanta. Inspirat de cuvintele lui Walt Disney “pentru fiecare hohot de ras trebuie sa existe si o lacrima” directorul studiourilor Walt Disney si Pixar Animation, impreuna cu intreaga echipa, a imaginat o poveste pe cat de frumoasa, pe atat de umana. Frumos, spectaculos si emotionant pana in cele mai mici amanunte, Deasupra tuturor este o bucurie vizuala si sufleteasca atat pentru copii, cat si pentru adulti deoarece implineste pe ecran vise pe care toti le-am avut cand eram mici.

Coco

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Colorat ca o palarie mexicana si vibrant ca o chitara in maini de maestru, Coco te cucereste din primele minute si te face parte dintr-o aventura extrem de emotionanta. Indiferent cat de departe ai merge pentru a-ti indeplini visurile, nu uita niciodata ca cea mai importanta ramane intodeauna familia. Coco este o animatie Disney delicioasa si emotionata, ideala atat pentru copii, cat si pentru adulti.

Pete si dragonul

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Un film cu si pentru copii de vizionat cu intreaga familie, o productie Disney autentica, plina de imaginatie si fantezie. Mesajul fimului este unul educativ, mai ales pentru cei mici si este, totodata unul de actualitate: natura trebuie pastrata asa cum este ea, pentru ca orice interventie o poate afecta si strica iremediabil. Filmul spune povestea prieteniei dintre un baiat orfan si un dragon si a fost filmat in tinuturile magice din Noua Zeelanda.

Hugo

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Unul dintre cele mai frumoase si emotionante filme pentru copii, Hugo este regizat de nimeni altul decat vizionarul Martin Scorsese. Filmul descrie aventura uimitoare a unui baiat pornit sa gaseasca un secret lasat de tatal sau, secret de care baiatul este convins ca ii va schimba complet viata. Un film care reuseste sa iti ofere o calatorie palpitanta intr-o lume magica si te face partas la o cautare care il va transforma atat pe Hugo, cat si pe toti cei din jurul sau.

Intors pe dos

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Nu-ti fie teama de emotiile tale! Considerat unul dintre cele mai bune animatii realizate vreodata, Intors pe dos este o metafora extraordinara a modului in care suntem construiti si cum ne dezvoltam in functie de emotiile si trairile din copilarie. In acest desen emotiile prind viata si incearca sa o sfatuiasca pe Riley, o fetita de 11 ani sa se adapteze la o noua viata, dupa ce parintii ei hotarasc sa se mute intr-un alt oras. Filmul este construit in jurul acestor emotii, mai exact: Bucuria, Frica, Furia, Dezgustul si Tristetea.

Charlie si Fabrica de ciocolata

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

“Cele mai mari secrete se ascund intotdeauna in cele mai neobisnuite locuri.” Regizorul Tim Burton reuseste sa transforme o carte clasica si extrem de apreciata a lui Roald Dahl intr-o ecranizare spectaculoasa si foarte dulce. Charlie si Fabrica de Ciocolata spune povestea unui excentric producator de ciocolata, Willy Wonka, interpretat de inegalabilul Johnny Depp (rol care i se potriveste manusa) si un baiat cu un suflet de aur dintr-o familie saraca. Intr-o zi Wonka face un anunt uimitor, mai exact isi va deschide fabrica si va dezvalui toate secretele si magia acesteia pentru cinci copii norocosi care vor gasi biletele aurii ascunse in interiorul a cinci batoane de ciocolata. Charlie si Fabrica de ciocolata este mai mult decat un film pentru copii, este o adevarata lectie de viata.

Regatul de Gheata

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Filmul este o adaptare iesita din tipare a basmului Craiasa Zapezilor care spune povestea unei printese, ce porneste intr-o calatorie epica pentru a-si cauta sora instrainata, ale carei puteri au prins regatul intr-o iarna fara sfarsit si au inghetat pamantul. In aventura sa ii cunoaste pe Kristoff, un alpinist neinfricat si pe Olaf, un om de zapada extrem de simpatic. Regatul de gheata face parte din acea categorie de filme pentru copii care te fac sa razi si sa crezi in miracole.

Christopher Robin si Winnie de Plus

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Un film tare drag sufletului meu, asta si datorita unui personaj care mi-a facut copilaria mai frumoasa – Winnie de Plus. Filmul este o aventura emotionanta despre prietenie si familie si, totodata, o invitatie la joaca si la savurarea micilor placeri ale vietii. In film il gasim pe Cristopher Robin adult, la cativa ani dupa ce isi ia la revedere de la cel mai bun prieten al sau, Winnie, si de la celelalte animalute, capul unei familii din clasa muncitoare, coplesit de stres si responsabilitati. Winnie de Plus este un ursulet foarte generos, care ofera dragoste tututor si este un izvor nesecat de vorbe intelepte si iubire. Cei doi vor regasi drumul unul catre celalalt, iar Winnie ii va salva din nou viata lui Cristopher Robin.

Sunt un mic ticalos

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Un film absolut adorabil si amuzant care se adreseaza cu precadere copiilor de toate varstele, dar si parintilor, avand in prim plan relatia simpatica dintre Gru si cele trei fetite adoptate. Majoritatea momentelor amuzante sunt scrise pentru copii, iar personajele sunt extrem de bine conturate, filmul aducand in prim plan o terorie interesanta, si anume aceea ca, raufacatorii pot fi de multe ori mai fascinanti decat eroii.

The BFG – Marele Urias Prietenos

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Talentatul scriitor Roald Dahl si vizonarul regizor Steven Spielberg s-au unit pentru a aduce pe marile ecrane iubita carte pentru copii “Marele Urias Prietenos”. Un film fantasy induiosator si amuzant care se adreseaza in principal copiilor, dar cu personaje pe care le vor indragi si cei mari. Marele Urias Prietenos aude “soaptele acestei lumi” si “bataile inimilor singure” si fabrica vise frumoase pentru un somn lin.

Wall-E

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Suntem responsabili pentru planetele pe care traim! O lectie de viata de care atat cei mici, cat si cei mari ar trebui sa tina cont. Wall-E spune povestea emotionanta a unui robotel curios care salveaza lumea, o capodopera prin care cei de la Disney-Pixar isi arata inca odata maiestria. Printre cele mai frumoase si profunde desene animate pe care le-am vazut vreodata, Wall-E prezinta un viitor sumbru, infatisand planeta intr-o stare de degradare accentuata, fiind plina de gunoaie, ca urmare a secolelor de consumerism fara limite. Singurul ramas sa curate Terra este robotelul Wall-E. Dincolo de povestea de dragoste, de prietenie si de salvare a umanitatii, filmul trage si un semnal de alarma prin incercarea de a-i determina pe oameni sa constientizeze probleme ce vizeaza intreaga Planeta.

Familia Crood

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Familia Crood este mai mult decat un film pentru copii, este intr-o mare masura, un film cu si despre familie. Fiecare aventura reprezinta o noua descoperire pentru familia Croods, de la calatoria pe sosea, focul si pantofii, la primul animal de companie, primul “telefon mobil” (mai exact o scoica), prima gluma si chiar prima criza de varsta a treia. Croods se adreseaza atat copiilor, care vor fi vrajiti de personajele simpatice si aventurile lor, cat si celor mari, care se vor distra teribil cu problemele de familie ale personajelor si conflictele dintre generatii care exista de cand lumea.

Brave

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Fii tu insati si nu lasa stereotipurile sa-ti conduca viata! Printesa Merida, personajul principal al acestei animatii geniale este complet diferita de restul printeselor Disney. Este curajoasa, independenta, curioasa si nu asteapta sa vina niciun print sa o salveze. Printre cele mai frumoase filme recomandate copiilor, Brave este un memento minunat ca nimeni nu trebuie sa se conformeze asteptarilor altcuiva si ca nu trebuie sa renunti la cine esti tu cu adevarat.

Harry Potter

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

“Fericirea poate fi gasita chiar si in cele mai intunecate timpuri, daca nu uiti sa te indrepti spre lumina.” Universul fermecat din Harry Potter a cucerit milioane de oameni, iar micul vrajitor si prietenii lui au devenit cunoscuti si iubiti atat de copii, cat si de adulti deopotriva. Harry Potter ofera o experienta desavarsita si vorbeste despre puterea binelui, despre prietenie si familie, despre curajul de a lupta pentru sufletul tau si lucrurile in care crezi.

In cautarea lui Nemo

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Incredibilii

O aventura fascinanta si amuzanta care te poarta in incredibila lume subacvatica din zona Marii Bartiere de Corali a Australiei. O lume plina de lumina, culoare, sunet si miscare care este ascunsa privirii oamenilor, fermecatoare, dar si periculoasa. Povestea unui tata, poate prea grijuliu si a unui fiu zburdalnic, cu pofta de viata si uneori neascultator.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

“Cresterea copiilor este un act eroic.” O aventura de familie absolut savuroasa si o poveste din care atat copiii, cat si adultii au cate ceva de invatat. Un film pentru copii pe cat de obisnuit ca subiect, pe atat de suprinzator ca si consctructie a povestii. Relatia dintre cei 5 membri ai familiei, toti fiind super-erori, este una obisnuita, cu bune si cu rele, cu capriciile fiecarei varste.

Cartea Junglei

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Una dintre cele mai iubite povesti ale copilariei, Cartea Junglei are parte de o ecranizare live action in regia lui Jon Favreau. O reintrepretare mai complexa a povestii Disney din 1967, filmul ne arata o jungla luxurianta, frumoasa, dar periculoasa in acelasi timp, populata cu personaje captivante. Unicul actor in carne si oase din film este micul Neel Sethi, care il interpreteaza exemplar pe Mowgli. Filmul reuseste, in acelasi timp, sa si amuze, dar sa ofere si lectii depre moralitate si prietenie.

Mary Poppins revine

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Mary Poppins revine este un film dragut si hazliu, ideal de vazut in familie. Mesajul este unul extrem de important atat pentru copii, cat si pentru adulti: oricat de rau ne-ar fi, un pic de magie si distractie ne vor face sa ne simtim mai bine. Un film care incearca sa promoveze speranta si buna dispozitie chiar si atunci cand viata ne este incarcata de probleme.

The Lion King – Regele leu

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Regele leu nu este doar un film frumos pentru copii, ci este o poveste impresionanta si emotionanta din care si cei mici si cei mari pot invata lectii de viata pretioase. Fii curajos si puternic, iarta-te si nu fugi de trecut!

The Secret Life of Pets – Singuri acasa

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

De la creatorii filmului de animatie Sunt un mic ticalos, ia nastere alta productie animata geniala cu un subiect extrem de fascinanta, in special pentru posesorii de animalute de companie. Singuri acasa exploreaza universul haotic si fascinant care ia nastere dupa ce stapanul pleaca de acasa si animalele raman singure. Veti rade copios, va promit!

Compania Monstrilor

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Uneori, cei care par cei mai infricosatori sunt, ei insisi, speriati! O multime de monstruleti haiosi sperie copiii si din strigatele lor se creeaza energia necesara vietii de zi cu zi din Metropolis. Cele doua personaje pe care cei mici le vor indragi imediat sunt Sulley, un monstrulet albastru, urias si bland, si Mike - verde, mic si care sare precum o minge. In timp ce Sulley are sarcina de a-i speria pe cei mici, Mike trebuie sa masoare energia provenita din tipetele acestora. Totul se schimba cand in viata lor intra Boo, o fetita care vede in cei doi monstri prieteni de joaca si nu mai vrea sa se desparta de ei.

Povestea jucariilor

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Timpul trece, dar prietenia adevarata si loialitatea raman pentru totdeauna. Filmul de animatie spune povestea incredibila a unor jucarii care isi traiesc propria viata atunci cand nu e nimeni in jur care sa le vada si care se ataseaza profund si ajung sa il iubeasca pe Andy, copilul care le detine.

Bunul Dinozaur

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Prietenia sincera si adevarata poate fi o superputere! Printre cele mai frumoase filme pentru copii se numara si Bunul dinozaur, care aduce in prima plan atat prietenia frumoasa dintre un baietel si un dinozaur, cat si povestea unei lumi in care natura a cucerit civilizatia si nu invers. Arlo este un dinozaur fricos care trebuie sa-si infrunte temerile dupa ce destinul il arunca intr-o aventura fantastica, iar partenerul sau de drum va fi un baietel inocent care nu isi poate purta singur de grija.

Cronicile din Narnia

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Inspirat de capodopera cu acelasi nume scrisa de C.S. Lewis, Cronicile din Narnia este una dintre cele mai indragite aventuri fantastice, potrivita oricarei varste. Povestea izvoraste din imaginatia pura si incredibila a lui Lewis si are in prim plan patru copii in prima lor vizita in Narnia, o lume fabuloasa unde personajele de basm prind viata.

Cinci eroi de legenda

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Cinci eroi de legenda este unul dintre acele filme pentru copii pe care le indragesti indiferent de varsta. Povestea are in centrul actiunii eroii cunoscuti si adorati de copii din intreaga lume, cum ar fi Mos Craciun, Zana Maseluta, Iepurasul de Paste si nu in ultimul rand Jack Frost, cel mai putin cunoscut dintre gardieni si eroul principal al povestii. Gardienii si copiii au o legatura puternica si speciala, iar acestia sunt alesi sa le protejeze micutilor cele mai inocente ganduri si sperante.

O poveste incalcita

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

O poveste incalcita este unul dintre cele mai frumoase si amuzante filme pentru copii si nu numai. Filmul este o comedie fantastica pentru publicul de toate varstele si o reintoarcere in lumea popularelor povesti ale fratilor Grimm. Filmul pastreaza din sursa literara turnul, printesa si vrajitoarea dar, schimba povestea pentru a face experienta vizionarii si mai interesanta. Filmul este in acelasi timp, emotionant, amuzant, spectaculos si abunda in mesaje frumoase despre cum sa lupti pentru visurile tale.

Epoca de gheata

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Am vazut si revazut Epoca de gheata de atat de multe ori incat nu mai tin minte si tot l-as revedea cu aceeasi placere si bucurie in suflet. Nu ai cum sa nu te indragostesti de simpaticul si lenesul Sid, de curajosul si enigmaticul tigru Diego si seriosul si sarcasticul mamut Manny. Cei trei pornesc intr-o aventura plina de peripetii, intr-un peisaj acoperit de gheata, in incercerea de a salva un bebelus si a-l inapoia familiei sale.

Hotel Transylvania

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

O aventura haioasa in extravagantul hotel de cinci stele detinut de Dracula, unde monstri si familiile lor se pot simti in largul lor, fara a fi deranjati de oameni. Ii vei regasi pe cei mai faimosi monstri ai lumii: Frankenstein, Mumia, Omul invizibil, un varcolac si multi altii. Universul lor este dat peste cap in momentul in care un tanar adolescent si aerian ajunge la hotel si se imprieteneste cu Mavis, fiica lui Dracula.

Cum sa-ti dresezi dragonul

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Printre cele mai frumoase filme de animatie pe care le-am vazut, Cum sa iti dresezi dragonul te poarta intr-o aventura vesela si fascinanta in lumea populata de vikingi puternici si de dragoni neimblanziti.

Acasa

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

O animatie superba a carui mesaj este unul de prietenie si de infruntare a fricii pentru a obtine ceea ce iti doresti. Filmul spune povestea unor extraterestii, care, in incercarea de a scapa de o rasa inamica, decid sa se ascunda pe Pamant. De la coloana sonora si personaje, la imaginile vizuale si lectiile de viata, totul este desavarsit.