Filme bune de dragoste pe care sa le vezi alaturi de EL

Filme bune de dragoste care au proiectat povesti atat de frumoase si de emotionante incat va vor face sa va indragostiti din nou unul de celalalt.

Daca iti doresti o noapte romantica, amuzanta si pasionala alaturi de partener, am pregatit o lista cu cateva dintre acele filme bune de vazut in doi.

Filme bune de dragoste pe care merita sa le vezi alaturi de partener

A Star is Born

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Filmul de dragoste al momentului, pe care poti sa il adori, sa il consideri prea real sau chiar sa te lase putin cu un gust amar, dar care nu iti e indiferent. Macar coloana sonora de exceptie si tot iti place ceva. Un film in care am descoperit un Bradley Cooper mai sensibil ca niciodata si o Lady Gaga incredibila ca actrita, reusind sa se transforme total, atat ca aparenta fizica, cat si ca stil muzical. Bradley interpreteaza rolul muzicianului Jackson Maine, care o intalneste pe tanara aspiranta Ally (Gaga) de care se indragosteste pe loc. In timp ce cariera lui Ally prinde aripi, relatia celor doi devine din ce in ce mai dificila. In tot acest timp Jack se lupta continuu cu proprii demoni.

Destination Wedding

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Printre acele filme bune de dragoste pe care merita sa le vezi alaturi de partener se numara si Destination Wedding, un film romantic putin mai atipic. Acesta urmareste povestea a doi oameni cu un univers interior zbuciumat si dezechilibrat, care se intalnesc, din intamplare, la aceeasi nunta si ajung sa dezvolte sentimente unul fata de celalalt chiar daca, aparent, nu par a se suporta prea mult.

The Proposal

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

O comedie romantica pe care ambii o veti adora. Vrei sa te insori cu mine? are toate ingredientele necesare pentru a te binedispune si a te face sa te gandesti la lucrurile cu adevarat importante din viata ta. Simpatica Sandra Bulock joaca rolul unui important editor de carte din New York care risca sa fie repatriat in Canada din pricina vizei expirate si care se hotaraste ca doar o casatorie o va salva. Singurul la indemana si care pare disponibil este asistentul ei Andrew (Ryan Raynolds), pe care il terorizeaza adesea cu diverse cereri imposibile si care nu are o parere tocmai buna despre ea.

To All the Boys I’ve Loved Before

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Cum ar fi daca toti baietii de care te-ai indragostit vreodata ar afla ce ai simtit pentru ei…in acelasi timp? Lara Jean pastreaza niste scrisori de dragoste intr-o cutie de palarii, scrisori pe care insa, nu le-a trimis niciodata, ci doar le-a scris. Cate una pentru fiecare baiat de care a fost indragostita. Intr-o buna zi acestea sunt expediate catre baietii respectivi, iar de aici lucrurile incep sa se complice extrem de mult in viata ei. Unul dintre baieti fiind actualul iubit al surorii ei.

Isnt’t It Romantic

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Crazy Stupid Love

O comedie savuroasa si o satira la adresa romantismului exagerat,e un film la care va veti distra pe cinste. Natalie, o arhitecta din New York care incearca din toate puterile sa se afirme la locul de munca, ajunge sa se ocupe doar de cafele si gustari, nu sa proiecteze zgarie-nori. Colac peste pupaza, in urma unei altercatii cu un hot se trezeste intr-un univers alternativ plin de cele mai mari clisee din filmele romantice, cel mai mare cosmar al ei.

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Un film care o sa va faca sa radeti si sa aveti parte de doua ore frumoase impreuna. A naibii dragoste ofera un raspuns intr-o maniera cu totul deosebita la intrebarea: exista cu adevarat suflete pereche? Filmul suprinde cu o poveste amuzanta si glume extrem de reusite, iar cuplul format din Ryan Gosling si Emma Stone se numara printre cele mai reusite, iar chimia lor trece dincolo de ecran.

Silver Linings Playbook

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Printre acele filme bune de dragoste pe care le revezi cu drag de fiecare data, se numara si Scenariu pentru happy-end, care te incanta atat cu o poveste frumoasa si emotionanta, cat si cu o interpretare impresionanta din partea actorilor (Bradley Cooper si Jennifer Lawrence). Filmul vorbeste despre ce inseamna tandrete, vulnerabilitate si incredere si ne arata ca, uneori, finalurile fericite depind de gasirea oamenilor care sa traiasca impreuna cu noi, in nebunia noastra, nu a celor care vor sa ne faca sa evadam din ea.

Adrift

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Un film deosebit despre dragoste si supravietuire. In anul 1983 viitorul parea luminos pentru Tami, intrucat ea si logodnicul sau, Richard erau extrem de indragostiti si faceau exact ce le place, navigau in lung si in lat, liberi si indragostiti. O oportunitate care le iese in cale se dovedeste intr-un final un cosmar pentru amandoi. Filmul este bazat pe evenimente reale, cei doi indragostiti se trezesc direct in mijlocul unuia dintre cele mai catastrofale uragane din istorie.

Me Before You

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

Printre cele mai bune filme de dragoste pe care le-am vazut in ultimii ani, Inainte sa te cunosc s-a transformat rapid in preferatul generatiei de astazi. Filmul aduce in prim plan iubirea neasteptata dintre Will si Lou, doi oameni care, aparent, nu au nimic in comun, insa fiecare reuseste sa ii schimbe celuilalt complet viata. O poveste dulce-amaruie despre dragoste, curaj si renuntare.

This Means War

Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

O comedie romantica savuroasa pe care atat tu, cat si el o veti vedea cu placere si care va ofera o doza de optimism, dragoste si actiune. Doi dintre cei mai buni agenti CIA si foarte buni prieteni, Tuck (interpretat de deliciosul actor Tom Hardy) si Foster (Chris Pine), se indragostesc de aceeasi femeie, Lauren (inetrperatate de Reese Witherpsoon). Cei doi hotarasc sa intre intr-o competitie incendiara pentru inima femeii. Ce face lucrurile sa fie si mai amuzante este ca, ambii se vor folosi de tehnologia CIA-ul si de alte diverse tactici de spionaj pentru a-si sabota date-urile cu Lauren.