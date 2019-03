8 filme de dragoste pe Netflix care iti vor fura inima

Bucura-te de clipe romantice pe Netflix cu filme de dragoste de care te vei indragosti si care te vor face sa te pierzi in povestile lor.

Sunt zile in care iti doresti sa te cuibaresti in linistea casei tale si sa visezi la povesti de dragoste, povesti frumoase in care sa te pierzi si care sa-ti readuca in suflet acea farama de speranta ca dragostea, de cele mai multe ori, invinge. O lista cu filme de dragoste deosebite si amuzante pe Netflix, care te face sa visezi si sa speri ca indiferent in ce colt al lumii te-ai afla, iubirea adevarata te va gasi, trebuie doar sa crezi in tine.

Filme de dragoste pe Netflix la care merita sa te uiti

Isn’t It Romantic

O comedie savuroasa si o satira la adresa romantismului exagerat, Isn’t It Romantic e un film la care te vei distra pe cinste si vei rade cu lacrimi. Natalie este o arhitecta din New York care incearca din toate puterile sa se afirme la locul de munca, dar ajunge sa se ocupe doar de cafele si gustari, nu sa proiecteze zgarie-nori. Colac peste pupaza, in urma unei altercatii cu un hot, se loveste la cap, iar cand se trezeste totul in jurul ei este transformat intr-o lume plina de clisee din filmele romantice, cel mai mare cosmar al ei.

To All the Boys I’ve Loved Before

Cum ar fi daca toti baietii de care te-ai indragostit vreodata ar afla ce ai simtit pentru ei…in acelasi timp? Lara Jean pastreaza niste scrisori de dragoste intr-o cutie de palarii, scrisori pe care insa, nu le-a trimis niciodata, ci doar le-a scris. Cate una pentru fiecare baiat de care a fost indragostita. Intr-o buna zi acestea sunt expediate catre baietii respectivi, iar de aici lucrurile incep sa se complice extrem de mult in viata ei. Unul dintre baieti fiind actualul iubit al surorii ei.

The Kissing Booth

O comedie romantica pe care o vei indragi si care te va dispune, cu personaje simpatice, actiune surprinzatoare presarata cu replici amuzante si intamplari haioase. Elle este o adolescenta tipica, singura, visatoare care are o legatura stransa de prietenie cu un baiat pe nume Lee. Cei doi sunt prieteni de cand erau mici, petrecandu-si copilaria si adolescenta impreuna. Prietenia lor foarte stransa nu va trece la alt nivel, insa are cateva reguli, iar una dintre ele este ca Elle sa nu se cupleze cu fratele mai mare si foarte simpatic al lui Lee. Lucrurile incep sa se complice atunci cand Elle isi da seama ca este indragostita pana peste cap de Noah, fratele mai mare, si trebuie sa se gandeasca daca isi urmeaza inima sau lupta pentru prietenie.

When We First Met

Sleeping with Other People

Unul dintre cele mai simpatice filme de dragoste pe care le-am vazut pe Netflix si pe care il recomand din inima. Noah este un tanar care petrece o noapte superba alaturi de fata visurilor sale, dar ea il tratateaza imediat ca un prieten si atat. Noah isi petrece urmatorii trei ani din viata intrebandu-se ce s-a intamplat si ce a facut-o pe ea sa il considere, intr-un final, doar atat. Viata ii se schimba in momentul in care descopera o cabina foto magica, prin care poate sa calatoreasca inapoi in timp si incearca sa schimbe cea mai importanta noapte din viata lui din nou…si din nou. Oare reuseste Noah sa o faca pe Avery sa se indragosteasca de el?

Jake si Lainey se cunosc de cand erau in liceu, si-au pierdut virginitatea unul cu celalalt, iar intre timp au devenit doi oameni maturi care cu greu reusesc sa aiba o relatie stabila cu cei pe care ii intalnesc. Destinele celor doi se incruciseaza dupa mai multi ani si, desi nu isi doresc acest lucru, situatia dintre ei se transforma dintr-o relatie platonica in ceva mai serios.

Blue Valentine

Filmul este cat se poate de realist, de actualitate, punand in lumina toate transformarile prin care trece un cuplu bantuit de monotonie si rutina. Nu este o banala poveste de dragoste, chiar daca intamplarile si relatia celor doi protagonisti trece prin niste incercari si provocari atat de reale, incat ai senzatia ca esti chiar tu unul dintre personaje. Dean (Ryan Gosling) si Cindy (Michelle Williams) sunt doi tineri casatoriti care se lupta cu problemele de cuplu si cu cresterea fiicei lor. Filmul prezinta inceputul si sfarsitul relatiei lor de sase ani, alternand scenele intre trecut si prezent. Momentele din trecut sunt continuate parca de cele din prezent, tocmai pentru a sublinia instrainarea dintre cei doi.

The Lobster

The Lobster este unul dintre acele filme stranii si originale la care te gandesti si la mult timp dupa ce l-ai vizionat. Se deosebeste de alte pelicule care prezinta lumi distopice prin contrastul socant dintre tema care ar trebui sa fie una romantica si anumite secvente de-a dreptul cinice si dialoguri incredibil de sarcastice si dure. In The Lobster ne sunt prezentate doua lumi: cea in care poti supravietui doar in cuplu si cea in care individualitatea atinge cele mai drastice cote. In prima, conform regulilor Orasului, persoanele fara partener sunt nevoite sa isi gaseasca timp de 45 de zile jumatatea. Cine nu reuseste, e transformat intr-un animal la alegere.

Chocolat

Un film pe care l-am revazut de multe ori si care se numara printre filmele mele de dragoste favorite. Cu siguranta, acest lucru se datoareaza, in mare parte, si faptului ca Johnny Depp are rolul principal masculin, iar pesonajul este absolut seducator. In film ciocolata exprima, metaforic, puterea elibratoare a placerii. Chocolat este o fabula usor amuzanta despre modul in care degustarea placerilor vietii poate schimba o persoana, o relatie si chiar un oras.