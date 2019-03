Cum poti face mai placuta naveta zilnica spre serviciu

Cum putem sa ne facem drumul spre serviciu mai placut si sa reducem din stresul si presiunea resimtite.

Drumul spre birou si inapoi acasa ne ia aproximativ o ora si jumatate din zi si a fost numit „stresul care nu este platit”. Ambuteiajele din trafic, ingrijorarile legate de intarzierea la o sedinta importanta, dar si senzatia timpului pierdut degeaba sunt principalele inconveniente invocate de oameni, atunci cand vine vorba despre drumul spre serviciu. In plus, in lipsa unui transport public bine pus la punct, oamenii sunt nevoiti sa isi ia o marja de timp mult mai mare decat ar fi normal, daca vor sa se asigure ca nu vor intarzia.

Mai mult, naveta spre serviciu are un impact negativ si asupra starii noastre psihice, intrucat poate fi un motiv major de stres. Potrivit Psychology Today , atunci cand ne petrecem timpul blocati in trafic ne plictisim mai repede, ne simtim izolati social sau ne pierdem rabdarea din cauza intarzierilor. De asemenea, studiile arata ca stresul drumului spre serviciu le afecteaza mai mult pe femei decat pe barbati. O cercetare din 2004 a descoperit ca pentru acestea naveta este o activitate mai neplacuta decat treburile casnice, fiind asociate frecvent cu sentimente de nerabdare si oboseala.

In aceste conditii, ne intrebam invariabil cum putem sa ne facem drumul spre serviciu mai placut si sa reducem din stresul si presiunea resimtite atunci cand metroul sau autobuzul intarzie nepermis de mult ori cand ambuteiajele, aglomeratia si zgomotul din trafic ne reduc productivitatea inainte ca ziua de lucru sa fi inceput.

Exista cercetari care arata ca persoanele care apeleaza la mijloace de transport alternative sau merg pe jos spre serviciu sunt mai fericite si se concentreaza mai usor decat cei care se urca zilnic la volan. Calatoritul activ, precum mersul pe bicicleta, poate fi o solutie pentru cei care vor sa scape de plictiseala sau nu vor sa ramana blocati in trafic. Asadar, exista solutii prin care poti face mai placuta naveta zilnica spre serviciu si inapoi acasa.

Renunta la transportul in comun

Primavara este momentul perfect pentru a renunta o perioada la aglomeratia din mijloacele de transport in comun. In zilele cu vreme placuta poti merge cu bicicleta la serviciu si te poti bucura de putina miscare la primele ore ale diminetii. O astfel de activitate iti va da energie pentru restul zilei, te va face sa te simti mult mai in forma si iti va pune sangele in miscare.

Ai grija doar sa studiezi inainte ruta pe care vei porni dimineata spre serviciu, sa identifici locurile in care iti poti lasa in siguranta bicicleta si sa te asiguri ca ai una din aceste biciclete perfecte pentru oras, astfel incat sa te simti pe deplin confortabil. Nu uita nici de echipamentele de siguranta, mai ales daca pe ruta ta exista portiuni in care vei fi nevoita sa te aventurezi prin trafic.

Daca ai mereu sentimentul ca timpul petrecut in trafic putea fi folosit pentru a face ceva util, atunci solutia este sa iti gasesti o ocupatie pentru timpul pe care il pierzi zilnic. Incearca sa gasesti o activitate care sa se integreze perfect in rutina ta zilnica. Poti asculta muzica sau un podcast in metrou, o carte audio in masina sau poti citi o carte. De asemenea, exista numeroase aplicatii de invatare a unei limbi straine pe care le poti utiliza daca vrei sa iti imbogatesti cunostintele. Astfel, vei scapa de senzatia ca nu ai facut nimic folositor cu timpul tau.

Accepta faptul ca nu poti controla unele lucruri

Lipsa de control asupra traficului sau intarzierilor este principalul motiv de nemultumire si iritare in randul celor care petrec mult timp in drum spre serviciu. Nu este intotdeauna usor sa faci asta. Totusi, cu cat reusesti sa accepti mai rapid faptul ca unele lucruri nu depind de tine, cu atat iti va fi mai usor sa iti recapeti rabdarea.

Organizeaza-ti ziua de lucru

Timpul petrecut in drum spre serviciu poate fi o ocazie buna pentru a-ti organiza agenda zilnica si a-ti prioritiza sarcinile pe care le ai de rezolvat. De obicei, facem aceste lucruri abia cand am ajuns la birou, ceea ce inseamna nu numai o scadere a productivitatii inca de la primele ore, dar si ca vom fi nevoite sa stam peste program pentru a ne achita de toate acestea. Daca profiti de naveta pentru a-ti organiza orele de lucru, vei ajunge la serviciu stiind exact ce ai de facut, iar munca ta poate deveni astfel mult mai eficienta.

Sursă foto: Shutterstock/Copyright:Yevhen Rehulian