Un simbol reinventat pentru secolul 21: Noul Land Rover s-a lansat!

Cel mai capabil și mai durabil Land Rover care a existat vreodată, își face intrarea la Salonul Auto de la Frankfurt

Sosire spectaculoasă: Noul 4x4 își face prima apariție coborând o pantă extrem de înclinată, la 42 grade, transmisă în direct publicului din întreaga lume

Noul 4x4 își face prima apariție coborând o pantă extrem de înclinată, la 42 grade, transmisă în direct publicului din întreaga lume Echipa Defender: Zara Tindall, medaliată olimpică pentru echitație și Kenton Cool, alpinist profesionist, confirmă capabilitățile noului model

Zara Tindall, medaliată olimpică pentru echitație și Kenton Cool, alpinist profesionist, confirmă capabilitățile noului model Expediția 001: Durabilul Defender 110, cu Kenton Cool la volan, ajunge în Valea Castelelor din Kazakhstan, unul din cele mai izolate locuri de pe pământ

Durabilul Defender 110, cu Kenton Cool la volan, ajunge în Valea Castelelor din Kazakhstan, unul din cele mai izolate locuri de pe pământ Parteneriat umanitar: Anul viitor, noul Defender se va alătura programului mondial de testare al flotelor Disaster Response, al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie

Anul viitor, noul Defender se va alătura programului mondial de testare al flotelor Disaster Response, al Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie Electrificat: Opțiuni avansate mild-hybrid și plug-in, precum și motoare puternice și eficiente pe benzină și diesel.

Opțiuni avansate mild-hybrid și plug-in, precum și motoare puternice și eficiente pe benzină și diesel. Alegeți modelul: Prețul orientativ de comercializare pentru Defender 90 incepe de la 53.200 euro cu TVA si de la 59.000 euro cu TVA pentru Defender 110.

Prețul orientativ de comercializare pentru Defender 90 incepe de la 53.200 euro cu TVA si de la 59.000 euro cu TVA pentru Defender 110. Registre de comandă deschise: Pentru Defender există posibilitatea de a alege între patru pachete de accesorii distincte. Vedeți cum poate arăta vehiculul dumneavoastră perfect 4x4 cu ajutorul noului configurator online: https://www.landrover.ro/vehicles-defender

Prezentarea generală a produsului:

Incomparabil, imposibil de oprit: Un simbol reinventat pentru secolul 21

Design funcțional, creat pentru a încânta: Inteligent și cu un design ușor de recunoscut, care păstrează principalele elemente Defender

Expert de talie mondială off-road și on-road: Abilitatea în teren este indiscutabilă, oferind confort pe orice suprafață, chiar și pentru călătorii de lungă durată

Pare dur, este dur: Durabila și noua arhitectură D7x proiectată pentru a rezista procedurii de testare în condiții extreme, este mai presus și dincolo de standardul normal pentru SUV-uri și autoturisme

Tehnologia secolului 21: Introduce noul infotainment Pivi Pro cu o interfață mai intuitivă și actualizări Software-Over-The-Air pentru a furniza permanent cele mai noi programe informatice, oriunde în lume

Modele: Defender 110, disponibil cu 5+2 locuri și patru Pachete de Accesorii distincte (Explorer, Adventure, Country și Urban) și cu 170 de accesorii individuale, va fi completat de un Defender 90 mai mic și modele comerciale versatile

Eficiență în esență: Sisteme de propulsie electrificate introduse pe Defender cu opțiuni avansate mild-hybrid și plug-in hybrid (PHEV), cât și cu motoare puternice și eficiente pe benzină și diesel.

Interior modern: Interiorul funcțional, durabil și flexibil este unic, cu elemente structurale expuse și o strapontină frontală centrală – perfect pentru aventuri trăite în familie

Tehnologie inteligentă off-road: Tehnologia inovatoare Terrain Response a modelelor Land Rover adaugă noul mod Wade, care oferă informații la trecerea prin apă, în timp ce funcția configurabilă Terrain Response permite șoferului să își regleze setările cu mai multă precizie

Tehnologia inovatoare Terrain Response a modelelor Land Rover adaugă noul mod Wade, care oferă informații la trecerea prin apă, în timp ce funcția configurabilă Terrain Response permite șoferului să își regleze setările cu mai multă precizie Gata de expediție: O sarcină utilă maximă de până la 900 kg, o sarcină statică aplicată acoperișului de până la 300 kg, o capacitate de remorcare de 3.720 kg* și o adâncime pentru trecere prin vad de până la 900 mm, se îmbină pentru a face noul Defender cel mai bun partener 4x4 pentru aventuri.

Marți 10 septembrie 2019, Frankfurt, Germania – Land Rover a dezvăluit Noul Defender, la Salonul Auto de la Frankfurt, cu o demonstrație live a capabilității sale.

Noul 4x4 și-a făcut prima apariție, în cadrul salonului, coborând o pantă extrem de înclinată de 42 de grade - o performanță transmisă în direct audienței globale. Noul Defender, imposibil de oprit, este cel mai capabil și durabil Land Rover construit vreodată, iar debutul său de la Frankfurt a marcat sfârșitul primei sale aventuri din Valea Castelelor în Canionul Charyn, Kazakhstan.

Alpinistul profesionist Kenton Cool a condus Noul Defender în Kazakhstan și a fost prezent la Frankfurt pentru a confirma capabilitățile acestuia, alături de câștigătoarea medaliei olimpice la echitație, Zara Tindall.

Noul Defender completează dinastia Land Rover, îmbinând luxul inegalabil și rafinamentul familiei Range Rover cu versatilitatea SUV-urilor Discovery. Va fi disponibil în variantele de caroserie 90 (cu până la șase locuri ) și 110 ( cu cinci, șase sau 5+2 locuri).

Gama Defender cuprinde echiparile S, SE, HSE, First Edition și vârful de gamă Defender X. Defender este cel mai personalizabil model Land Rover de până acum, datorită celor patru Pachete de Accesorii distincte. Fiecare dintre pachetele Explorer, Adventure, Country și Urban îi oferă modelului un caracter distinct, care să ajute proprietarii să profite din plin de el. Echiparea First Edition, care dispune de specificații unice, va fi disponibilă pe durata primului an de producție.

La Frankfurt, a fost prezentată familia Defender, împreună cu modelul comercial durabil și versatil, care va fi disponibil pe caroseriile 90 și 110, începând cu anul viitor.

Felix Bräutigam, Director Comercial, Jaguar Land Rover, a declarat: „Noul Defender va fi disponibil pe 128 de piețe din toată lumea și respectă sau depășește cele mai dure cerințe de emisii și de securitate din lume. Prin îmbinarea tehnologiei avansate cu funcțiuni mecanice durabile, am oferit caracterul impozant pe care il puteți găsi doar într-un Defender. Cu posibilitatea de a alege între patru modele, două caroserii și o gamă cuprinzătoare de opțiuni și accesorii, clienții vor putea să personalizeze Defender pentru a-l transforma în cel mai bun partener 4x4 – indiferent de stilul lor de viață.”

Alpinistul profesionist Kenton Cool, care a urcat pe Everest de 14 ori, a spus: „Land Rover Defender și modelele anterioare acestuia au fost nucleul a numeroase aventuri timp de mai mult de 70 de ani. Am fost încântat să încep un nou capitol din istoria celui mai reprezentativ 4x4 din lume, ducând Noul Defender în prima sa expediție, iar călătoria în Kazakhstan l-a testat la extrem. Pot spune cu certitudine că lansarea oficială, coborârea pe peretele de alpinism din Frankfurt, a oferit doar un mic exemplu cu privire la capabilitatea sa off-road și on-road.”

Un simbol reinventat

Având o siluetă distinctivă, noul Defender este ușor de recunoscut, oferind unghiuri de atac și degajare excelente.

Gerry McGovern, Director de Proiectare, Land Rover, a spus: „Noul Defender își respectă trecutul, dar nu este limitat de acesta. Noul Defender este perfect adaptat epocii și cerințelor sale. Personalitatea sa unică este accentuată de silueta distinctivă și proporțiile optime, care îl fac să fie foarte dorit, dar și foarte puternic – un 4x4 convingător din punct de vedere vizual, care își poartă designul și integritatea tehnică cu un angajament fără compromisuri.”

Noua arhitectură Land Rover D7x, proiectată pentru conditii extreme, se bazează pe o construcție ușoară din aluminiu monoque pentru a crea cea mai dură caroserie produsă vreodată de brand.

De trei ori mai dur decât tradiționalele metode de construcție body-on-frame, a fost proiectat pentru a rezista procedurilor de testare în condiții extreme și oferă fundamentele perfecte pentru suspensia complet independentă pneumatică sau cu arcuri elicoidale, în timp ce susține cele mai noi sisteme de propulsie electrificate.

Selecția de motoare avansate pe benzină și diesel asigură faptul că Noul Defender are puterea, controlul și performanța în orice mediu, în timp ce un sistem de propulsie plug-in hybrid (PHEV) se va alătura anul viito gamei, oferind perspectiva unui progres silențios.

Noul Defender dispune de tracțiune integrală permanentă, capacitate maximă de remorcare de 3.500 kg și o sarcină statică maximă pe acoperiș de 300 kg, făcându-l să fie partenerul perfect pentru aventură.

Defender este, de asemenea, primul Land Rover care dispune de funcția Configurable Terrain Response, ce oferă șoferilor posibilitatea de a comuta între setări pentru a se adapta cu mai multa precizie la condiții. Noua optiune Wade permite optimizarea vehiculului pentru traversarea vadurilor adânci – oferind clienților și mai multă încredere atunci când au de-a face cu drumuri și poteci inundate. Defender are o adâncime maximă de trecere prin vad de până la 900 mm.

La interior, designul habitaclului extrem de funcțional este marcat de elemente structurale și tehnologii ale secolului 21, care includ noul sistem infotainment Pivi Pro de ultimă generație. Ecranul tactil este mai intuitiv și mai ușor de utilizat, în timp ce designul său always-on garantează răspunsuri aproape instante. În plus, tehnologia Software-Over-The-Air cu 14 module individuale capabile să primească actualizări de la distanță, asigură faptul că utilizatorii Defender beneficiază întotdeauna de cele mai noi programe informatice, oriunde în lume.

Nick Rogers, Director Executiv, Proiectarea Produselor, Jaguar Land Rover, a spus: „Am îmbrățișat capabilitatea uimitoare și interiorul minimalist, funcțional al modelului Defender, pentru a reinventa acest adevărat simbol și a-l adapta pentru secolul 21. Noul Defender ne oferă libertatea de a face lucrurile diferit, de a ne împinge limitele și de a atinge obiective la care nu ne puteam gândi, fără a pierde caracterul și autenticitatea modelului original. Am avut de la început o obsesie absolută pentru funcționalitate, de la alegerea materialelor potrivite până la conectivitatea de ultimă generație. Rezultatul nu este doar cel mai capabil Land Rover produs vreodată, dar și un vehicul cu adevărat confortabil, modern, pe care oamenii vor iubi să îl conducă."

Parteneriat umanitar

Un Defender 110 purtând simbolul Federației Internaționale a Societăților de Cruce Roșie și Semilună Roșie (IFRC) s-a aflat la standul de la Frankfurt, atunci când Land Rover a anunțat că își va consolida parteneriatul umanitar cu IFRC prin furnizarea unor vehicule Defender, care să se alăture programului organizației de evaluare a vehiculelor Disaster Response. Toate vehiculele utilizate de IFRC trebuie să realizeze acest proces cuprinzător de evaluare înainte de a ajunge în serviciul operațiunilor active.

Relația dintre Land Rover si Crucea Roșie datează de acum 65 de ani: în 1954, primul Land Rover adaptat special a intrat în serviciu ca dispensar mobil, în Orientul Mijlociu. În următorii trei ani, Land Rover va sprijini inițiativele de pregătire și răspuns la dezastre în locații precum India, Mexic și Australia.

Un configurator online intuitiv permite clienților să își personalizeze vehiculul Defender rapid și ușor. Pentru a vă alege specificațiile perfecte, accesați: https://www.landrover.ro/vehicles-defender