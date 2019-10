WeContent, conferința anului în content marketing, va avea loc în perioada 7-8 noiembrie în București 

Printre speakeri se numără și cunoscutul Jay Baer, autor a șase bestseller-uri și fondatorul Convince & Convert, companie ce a primit premiul pentru cel mai popular blog de content marketing și cel mai bun podcast de marketing de la Content Marketing Institute.

comunicat de presa

WeContent, una dintre cele mai complexe conferințe de marketing din Europa, va avea loc în București, în perioada 7-8 noiembrie 2019, la Grand Cinema & More din Băneasa Shopping City, și va aduce împreună peste 450 de marketeri, antreprenori de talie internațională, creatori de conținut, specialiști și pasionați ai domeniului. Jay Baer, Valentin Pintilescu (Loo Loo Kids), Sonja Jefferson sau Marcus Tober sunt doar câteva dintre numele care vor prezenta cele mai noi tendințe în content marketing.

“Cea de-a doua ediție WeContent vine ca un răspuns firesc al evoluției domeniului pe piața locală și reunește în aceeași sală, pentru două zile, nume importante la nivel internațional ale domeniului precum: Jon Wuebben, Sonja Jefferson, Jon Burkhart. Nu întâmplător i-am nominalizat pe cei trei, deoarece ei vor fi amfitrionii unor masterclass-uri de top, ce nu ar trebui ratate. Cu fiecare nouă ediție, construim o comunitate de creatori și pasionați de content marketing, și ne place să credem că, prin acest demers, contribuim direct la maturizarea pieței locale și la generarea de noi specialiști și experți într-o piață în continuă schimbare,” declară Mariana Brădescu Constantinescu, Co-Organizator WeContent si Managing Partner PIATRAONLINE.

Printre speakeri se numără și cunoscutul Jay Baer, autor a șase bestseller-uri și fondatorul Convince & Convert, companie ce a primit premiul pentru cel mai popular blog de content marketing și cel mai bun podcast de marketing de la Content Marketing Institute. Pe lângă Baer, pe scena WeContent 2019 vor urca Sonja Jefferson, unul dintre cel mai apreciați experți în content marketing din UK, Jon Wuebben, fondatorul Content Launch și autorul mai multor cărți de succes, Marcus Tober, cunoscut expert SEO, numit European Search Personality of the Year în 2016, Jon Burkhart, strateg, speaker și autor cunoscut, dar și un showman de excepție, și Valentin Pintilescu, de la LooLoo Kids, owner a celui mai mare canal de YouTube din Europa Centrală și de Est și primul producător de conținut pentru copii care va intra pe Netflix.

În plus, aceștia vor dezvălui participanților informații punctuale, trenduri și predicții despre evoluția content marketing-ului pe plan global, dar și o viziune unitară asupra dezvoltării unei strategii de succes.

În așteptarea evenimentului, alături de agenția de inbound marketing Beans United, organizatorii au realizat un studiu amplu despre content marketing în România, la care au participat peste 200 de companii. Studiul este printre singurele de acest fel realizate la noi și este util tuturor celor care vor să înțeleagă piața locală mai bine. Acesta poate fi primit gratuit odată cu înscriere la newsletter-ul evenimentului.

Mai mult, 20% din valoarea biletelor care au codul HABITAT2019 va fi direcționată către fundația Habitat for Humanity pentru a sprijini construcția Centrului Comunitar din localitatea Buftea, oferind astfel o șansă la educație pentru 200 de copii 2 comunități vulnerabile, Flămânzeni și Buciumeni.

Agenda evenimentului, mai multe informații despre speakeri și masterclass-uri, dar și o platformă de achiziționare a biletelor pot fi regăsite pe site-ul dedicat: www.wecontent.ro

Evenimentul WeContent este Inspired by PIATRAONLINE, companie ce gestionează activ o parte din eveniment. PIATRAONLINE este primul magazin online din România dedicat exclusiv pietrei naturale pentru amenajări interioare și exterioare. Compania ROCK STAR CONSTRUCT, sub care operează brandul, are o istorie de peste 10 ani pe piața românească și este în topul furnizorilor de piatră naturală din țară.

În ultimii ani, PIATRAONLINE a cunoscut o creștere spectaculoasă si prin prisma implicării în diverse evenimente de marketing, dar și prin emisiunea online, Inspiring Stories, care aduce nume importante din business-ul și antreprenoriatul local.