Masinute electrice la reduceri de Black Friday 2019: cadouri pentru copii

Poti opta sa iei in avans cadouri de mos Nicolae pentru copii, daca alegi niste masinute electrice din oferta de Black Friday 2019 de pe eMAG, de la sectiunea jucarii pentru baieti.

Ofertele de Black Friday nu neglijeaza si optiunile de cadouri pentru copii. Mai ales ca se apropie atat mos Nicolae, cat si mos Craciun. Asa ca, daca inca nu ai luat ceva, poate ca ar fi cazul sa vezi ce reduceri sunt pe la jucarii. Mai ales ca le poti lua la preturi promotionale de pe eMAG in perioada campaniei cu discounturi. Noi iti facem o propunere vioaie - masinute electrice pentru baieti. Le vezi mai jos, cu mentiunea ca sunt mai multe disponibile.

Masinuta electrica Fulger McQueen din Cars

Aceasta masinuta electrica pentru copii este una speciala, pentru ca isi schimba culoarea (in apa calda se va deschide la culoare, iar in apa rece se va inchide la culoare). Dar si pentru ca de Black Friday 2019 se poate comanda la eMAG cu o reducere de 21%. Poate fi un cadou care il va bucura pe micut de mos Nicoale - sau de Craciun, daca ai rabdare. Se recomanda celor mai mari de trei ani.

O poti comanda aici

Masinuta electrica cu telecomanda pentru baieti

Un pret special de Black Friday 2019 are si aceasta masinuta electrica la eMAG, care i-a scazut pretul cu saptezeci de procente. Este o Baha-racer all-terrain facuta la scala 1:8 si are mai multe functii disponibile in telecomanda care functioneaza cu radiocontrol (inainte, inapoi, stanga, dreapta). Poate prinde pana la 20 km/ora, avand roti de cauciuc de foarte buna calitate.

O poti comanda aici

Set circuit flexibil Mindscope cu masinute electrice

Chameleon Racer este perfect pentru copiii cu chef de distractie si care vor aprecia aventurile ce vin la pachet cu acest circuit cu masinute electrice. Dispune de sistem de piste flexibile de la Mindscope, care lasa posibilitatea de creare de piste clasice sau neconventionale gratie optiunilor de imbinare.Setul contine piese pentru un circuit de 3.66 metri si o masinuta electrica Chameleon Racer dotata cu o tehnologie de captare a culorilor ce lasa preluarea culorilor pieselor de pe pista si nu numai.

Il poti comanda aici

Masina cu telecomanda Monster Truck

O masinuta electrica ce atinge 36 Km/h, model Off-Road Racing Tractiune 4X4, scala 1:18 rosu. De mentionat ca de Black Friday are un pret special, scazut cu cateva zeci de procente. Se poate utiliza si in exterior, gratie celor patru roti cu suspensii independente ce impiedica schimbarea directiei la viteze mari pe drum accidentat. Caroseria este una rezistenta la socuri, iar rotile sunt realizate din cauciuc ranforsat si elastic. Cu siguranta un cadou tare misto pentru copii de sarbatorile de iarna.

O poti comanda aici

Masinuta electrica de viteza Terminator

Un autovehicul destul de indraznet pentru un copil, dar cu siguranta unul care il va ajuta sa se distreze si sa rada pe saturate pe masura ce va descoperi cat de cool este manevrarea ei. Functioneaza pe telecomanda si receiver wireless, are baterii, este facuta din plastic, suspensia este independenta pe 4 roti speciale din caucic, are si diferential spate.

O poti comanda aici

foto: By Pikul Noorod, Shutterstock