Propunerile Baiatul cu Flori pentru Sfantul Andrei: Trandafiri criogenati, cadouri exotice si buchete elegante

Indiferent daca ai nevoie de flori pentru onomastica bune de oferit mamei, sotiei sau unei prietene foarte dragi, Baiatul cu Flori are solutia potrivita pentru tine.

Ne mai despart doar cateva zile pana la una dintre cele mai importante sarbatori din calendarul ortodox si ziua cae marcheaza inceputul festivitatilor de iarna: Sfantul Andrei. In jurul nostru sunt milioane de femei care isi sarbatoresc ziua numelui la finalul lui noiembrie iar pentru cei care vor sa le suprinda in mod placut, Baiatul cu Flori a pregatit o selectie speciala de flori care vorbesc despre dragoste, apreciere, multumire si felicitari. Indiferent daca ai nevoie de flori pentru onomastica bune de oferit mamei, sotiei sau unei prietene foarte dragi, Baiatul cu Flori are solutia potrivita pentru tine. Mai mult de atat, daca nu simti ca niciuna dintre propunerile de azi nu i se potrivesc, atunci iti punem la dispozitie serviciul bespoke flowers. Tot ce trebuie sa faci este sa iei legatura cu unul dintre designerii nostri floristi, sa ii spui care este bugetul tau si cateva detalii despre cea care va primi buchetul, iar impreuna vom construi cadoul care i se potriveste perfect.

Trandafiri criogenati

Cu siguranta cei mai multi dintre domni mizeaza pe reusita aproape garantata a trandafirilor atunci cand aleg flori pentru sotie sau pentru iubita. In atelierul Baiatului cu Flori, aceasta alegere clasica este interpretata intr-un mod cu totul special. Oricat de frumosi ar fi, trandafirii obisnuiti se ofilesc si mor. Pentru a le prelungi viata, au fost supusi procedeului de criogenare care le va pastra frumusetea. Astfel, destinatara se poate bucura de cadou timp de ani de zile. Mai mult de atat, pentru ca surpriza sa fie desavarsita, acestia vin insotiti de elegante bijuterii din argint.

Descopera colectia de trandafiri criogenati!

Indiferent de anotimp, atelierul Baiatului cu Flori este plin de bijuterii vegetale exotice care vor da un aer de eleganta oricarui buchet sau aranjament pe care il veti darui cu ocazia Sfantului Andrei. Printre preferatele noastre se numara orhideele atat de pretioase ca phalaenopsis si cybidium, protea, strelitzia sau anthurium. Dincolo de eleganta lor exotica, aceste flori nu au miros si, drept urmare, sunt cadouri ideale pentru acele doamne care se confrunta cu neplacerile cauzate de alergii.

Buchete elegante

Indiferent de anotimp, din atelierul Baiatului cu Flori ies intotdeauna buchete elegante, spectaculoase si contemporane, fiecare dintre ele adevarate bijuterii vegetale care vor aduce intotdeauna zambetul pe buzele destinatarei. Pentru cele care isi sarbatoresc onomastica, astazi propunem o selectie spectaculoasa in culori tari de toamna si in pasteluri delicate care amintesc de cromatica iernii.

