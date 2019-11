Jocuri de societate pentru copii si intreaga familie: distractie, indemanare si povesti inedite

Jocurile de societate sunt o modalitate excelenta si la indemana pentru a petrece timp de calitate alaturi de copii si, de ce nu, pentru adulti sa se distreze, in special in zilele mohorate sau cand e frig afara. Descopera cele mai bune oferte!

Indiferent daca iti doresti un joc de societate pentru o seara distractiva alaturi de cei mici sau pentru a-i invata sa-si foloseasca imaginatia si indemanarea intr-un mod creativ, am pus la un loc o lista cu cateva dintre cele mai bune jocuri de societate pentru copii, dar care cu siguranta ii va atrage si pe adulti.

Jocurile de societate joaca un rol esential in dezvoltarea copiilor, atat prin captarea si mentinerea atentiei, dar si prin folosirea intuitiei, a mainilor si a ochilor. De asemenea copii invata cum sa inteleaga obiectele de la o varsta frageda si au o dezvoltare mai rapida a gandirii.

Jocuri de societate pentru copii care le dezvolta imaginatia

Cine gaseste cele mai multe cuvinte acela castiga. Un joc de cuvinte fascinant si interesant care ii va bucura atat pe copii, cat si pe adulti. Discul jocului se invarte pana apare primul cuvant in orificiul inelului verde, iar jucatorul va citi cu voce tare acel cuvant. Jucatorii apoi trebuie sa caute si primul jucator care gaseste cuvantul il marcheza cu placi colorate transparente. Jucatorul cu cele mai multe placi de pe tabla la sfarsitul jocului castiga. Un joc minunat de jucat in familie, care ajuta la imbogatirea vocabularului.

Activity se numara printre cele mai interesante jocuri de societate, acum si in varianta pentru copii. Este un joc creativ cu o combinatie de elemente precum mima, descriere verbala sau desen, iar cei mici isi pot pune in evidenta personalitatea, capacitatile artistice, fantezia si indemanarea. Expresiile sunt create in asa fel incat sa fie intelese de copii.

Numar de jucatori: 4-12, iar varsta: 8ani+.

Una dintre cele mai frumoase animatii oferite de Disney, Frozen a cucerit atat inimile copiilor, cat si adultilor. Daca vrei sa oferi un cadou special copiilor pasionati de universul Frozen 2, acesta este o alegerea ideala. 6 jocuri clasice intr-unul singur, mai exact: Bingo, Domino, Serpii si scarile, Carti de joc, Joc de memorie sau Dame. Toate jocurile sunt inspirate de animatia preferata a copiilor.

Varsta recomandata: 4 ani+

Un joc de societate pentru adulti realizat in varianta mai simpla de intelegere pentru copii. Cei mici vor intra in lumea Monopoly si invata jucandu-se cum sa administreze banii.

Varsta recomandata: 5+

Rory’s Story Cubes – Calatorii

Un joc distractiv prin care cei mici isi pot dezvolta imaginatia, contine 9 zaruri noi cu 54 de imagini diferite cu aventuri. Fiecare jucator da cu toate cele 9 zaruri pentru a genera 9 imagini diferite cu ajutorul carora va inventa o poveste care incepe cu „A fost odata ca niciodata…” folosindu-se de toate cele 9 elemente ca parte a naratiunii.

Thomas and Friends Surprise Slides

Daca sunteti gata de o distractie pe cinste si de aventura jocul Thomas and Friends Surprise Slides este unul ideal. Traseele trenului se pot schimba in orice moment, iar diapozitivele/pistele rapide iti pot mari complet viteza sau te pot impinge inapoi. Nu vei stii niciodata cand statiile de tren se vor amesteca sau se vor rasturna. Cine va fi primul jucator care va ajunge la Controler? Va fi o batalie pe cinste.

Varsta minima recomandata: 3 ani.

Un joc de societate care te transpune intr-o luma dominata de magie, unde ai posibilitatea de a deveni cel mai puternic magician. Batalia magica este gata de a se declansa. Jocul contine 2 baghete electronice si un ou magic care isi schimba culoarea si reda sunete, aratand vraja pe care trebuie sa o faci. Magicianul care o va face mai rapid va sterge piatra adversarului.

Un joc distractiv pentru copii si parinti care ajuta la dezvoltarea memoriei. In 40 de secunde si 3 runde trebuie sa descoperi cat mai multe carti. Regulile sunt simple: descrie, un singur cuvant, mimeaza.

Porneste la drum, intr-un univers magic pentru a descoperi comoara lui Piticot. Vei intalni primejdii, dar si prieteni care te vor ajuta sa inaintezi mai repede. Cel care ajunge primul la comoara este castigator. Fiecare jucator isi alege un pion si arunca, pe rand, cu zarul, mutand pionul ales atatea casute cate indica zarul. Depaseste toate obstacolele si peripetiile.

Varsta recomandata: 3ani+

Cortex – Kids

Printre cele mai captivante jocuri de societate pentru copii, care ii ajuta sa isi puna atentia, memoria si rapiditatea la incercare. Multe provocari pline de distractie si amuzament.

Un joc in care trebuie sa gasesti animalutele potrivite si sa le adopti pentru a castiga. Ia o plansa de joc, lista cu animalute preferate si apoi trage un jeton. Daca animalutul se afla in lista ta, poti sda pastrezi jetonul pe plansa de joc, daca nu il pui la loc. Castigator este cel care va reusi sa adopte toate animalutele din lista.

Varsta: 3ani+

Fanii animatiei Frozen se vor bucura si mai tare cu acest joc. Ce trebuie sa faci este sa te trasnformi in simpaticul Olaf si sa prinzi fulgii de zapada fara a-ti folosi mainile. Pune-ti banda pe cap si provoaca-i pe cei mici si intreaga familie la o captura de fulgi de zapada.

Un joc de societate pentru copii antrenant care le va testa limitele memoriei prin sunete si culori cu ajutorul unei unitati electronice interactive care coordoneaza intregul joc. Sunetele pot proveni din sase surse diferite: oameni, animale, obiecte, vehicule, locuri si instumente muzicale.

Un joc care te provoaca sa iti masori nivelul de incredere in fortele proprii. Jocul de societate Campionii Dsitractiei se joaca in cate 10 runde de provocari si fiecare jucator va participa la indeplinirea provocarilor. Pariaza corect pe sansele tale si devino campionul distractiei.

Gooey Louise e pe cale sa stranute asa ca baga degetul in nasul lui si extrage cat mai multe substante dezgustatoare. Arunca zarul prin gura lui, dar ai grija sa nu o alegi pe cea gresita deoarece ea actioneaza proiectarea creierului.

foto: By David Prado Perucha, Shutterstock