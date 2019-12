10 +1 Filme de Craciun pe Netflix care iti vor face sarbatorile mai frumoase

Rasfata-te cu filme de Craciun magice oferite de Netflix, bucura-te de fiecare experienta, zambeste mai mult, lasa in urma trecutul si incearca sa crezi in miracole si lucruri bune.

Sarbatorile sunt aproape aici, asa ca este timpul pentru ciocolata fierbinte, seri magice petrecute sub o patura calduroasa si cat mai multe filme de Craciun care sa te ajute sa iti impodobesti inima cu iubire si speranta.

Cele mai frumoase filme de Craciun pe Netflix

A Christmas Prince: Royal Wedding

Daca ai indragit filmul romantic Un Print de Craciun, cu siguranta iti va placea si continuarea: Un Print de Craciun: Nunta regala. La un an dupa ce Amber l-a ajutat pe Richard sa obtina coroana, cei doi pregatesc o nunta regala de Craciun. Pentru al doilea film, scenele au fost filmate la Ateneul Roman, Castelul Peles si imprejurimi si unele interioare la Palatul Cotroceni.

A Christmas Prince: The Royal Baby

Franciza de Craciun continua cu al treilea film Un Print de Craciun: Bebelusul regal. Intr-o atmosfera de bucurie si magie Amber si Richard sunt gazdele membrilor unei case regale indepartate, care vin in regat pentru a reinnoi un armistitiu stravechi. Lucrurile se complica atunci cand nepretuitul tratat dispare, iar pacea este pusa in pericol si un blestem din trecut ameninta familia.

The Knight Before Christmas

O comedie romantica de Craciun care te va dispune si te va face sa visezi la printi si povesti frumoase de dragoste. Cole, un cavaler din secolul al XIV-lea, este trimis de o vrajitoare in secolul nostru pentru a-si indeplini adevarata misiune si de a deveni cavaler in adevaratul sens al cuvantului. Aici o intalneste pe Brooke, o profesoara de liceu care si-a pierdut speranta ca isi va gasi fericirea si ca dragostea adevarata exista. Crezand ca sufera de amnezie dupa ce il loveste cu masina si il aude vorbind ciudat si referindu-se la el ca la un cavaler, Brooke il gazduieste la ea acasa pana se face bine. Ce nu-si da ea seama este ca el e cavalerul pe cal alb pe care si l-a dorit toata viata.

Klaus

Klaus este mai mult decat un film emotionant de Craciun, este un lungmetraj animat inovator care aduce un twist particular mitologiei Mosului de Craciun. Povestea este una originala, iar vocile personajelor sunt ideal alese si spectaculoase. Vei calatori prin tinuturile geroase ale Norvegiei, in oraselul insular Smeerenburg, unde este exilat Jesper, un tanar lenes si arogant care provine dintr-o familie instarita. Tatal sau il trimite aici pentru ca vrea sa ii dea o lectie dura de viata, asa ca il obliga sa lucreze ca postas si ii da si un ultimatum: sa livreze 6.000 de scrisori intr-un an, iar daca nu reuseste va fi dezmostenit. Pare simplu, insa acolo nimeni nu redacteaza scrisori, o data pentru ca lumea nu stie sa scrie, apoi pentru ca societatea e divizata in doua clanuri care se razboiesc. Cum va reusi Jesper sa gaseasca o cale de a-i face pe oamenii de acolo sa scrie scrisori descopera vazand filmul de Craciun pe Netflix.

Holiday in the Wild

Nu e un film care sa te dea pe spate, dar este un film de Craciun care iti va da o stare de bine si te va face sa visezi. Simpatica Kristin Davis (Charlotte din Sex and the City) revine intr-un rol care i se potriveste manusa. Kate Conrad se pregateste sa plece intr-o a doua luna de miere alaturi de sotul ei, insa exact inainte de plecare acesta cere divortul, iar ea se hotaraste sa mearga singura in Africa. Departe de luxul de acasa si fericita in mijlocul naturii, Kate realizeaza ca uneori sa o iei de la capat e cel mai bun lucru care ti se poate intampla.

The Princess Switch

Vanessa Hudgens, noua protagonista a filmelor de Craciun joaca in The Princess Switch un rol dublu: Stacy de Novo si Lady Margaret, doua femei care arata identic, dar care au vieti compet diferite. Stacy este un patiser care locuieste in Chicago si detine o patiserie mica si draguta in oras, iar Lady Margaret este viitoarea sotie a printului Edward din Regatul Belgravia. Cele doua se intalnesc si fac schimb de vieti, iar de aici urmeaza o serie de intamplari amuzante si emotionante.

The Christmas Chronicles

Christmas Inheritance

este un film de Craciun ideal pentru copilul din tine si pentru intreaga familie. Ai parte de un mix intre traditional si animatie, intr-un film pentru intreaga familie. O sa razi,o sa oftezi si o sa-ti fie dor de copilarie si de momentele cand lumea parea un basm. Nu te astepta sa vezi intamplari pe care nu le-ai mai vazut si in alta parte, in schimb asteapta-te sa ai o surpiza placuta oferita de lumea din sacul lui Mos Craciun. Actiunea filmului incepe in momentul in care doi frati se decid sa il prinda pe Mos Craciun si sa il filmeze cand lasa cadourile sub brad.

Printre cele mai simpatice filme de Craciun se numara si Mostenire de Craciun, o comedie romantica savuroasa, cu un mesaj emotionant. Filmul spune povestea lui Ellen, o tanara care este pe punctul de a mosteni afacerea oferita cadou de tatal sau, doar ca aceasta vine cu o conditie. Ellen trebuie sa livreze o carte speciala de Craciun catre fostul partener de afaceri al tatalui sau care locuieste in Snow Fall, orasul natal al lui Ellen. O furtuna de zapada care loveste orasul o face nevoita sa ramana la hanul orasului in preajma sarbatorilor. Aici va descoperi dragostea si adevaratul dar al Craciunului.

Angela’s Christmas

Un film de Craciun oferit de Netflix pe care atat cei mici, cat si cei mari il vor indragi deopotriva. Craciunul Angelei este o poveste amuzanta, inimaginabila si plina de emotie despre puterea familiei si dorinta unui copil curajos care vrea sa se asigure ca toata lumea este in siguranta, la caldura si primeste multa iubire de Craciun.

Let It Snow

Let It Snow se bazeaza pe un roman cu acelasi nume, care a fost scris de fapt de trei autori cunoscuti (Maurenn Johnson, Lauren Myracle si John Green), fiecare dintre ei abordand o poveste diferita in acelasi oras, in aceeasi zi. Adaptarea mentine aceeasi structura asemanatoare antologiei, dar o leaga intr-un mod inedit. Filmul ne arata ce se intampla intr-un orasel din statul american Illinois cand peste acesta se abate o neobisnuita furtuna de zapada in apropierea sarbatorilor. Unul dintre cele mai simpatice filme de craciun pe Netflix care reuseste sa te binedispuna si sa sublinieze ca fiecare mica criza este o oportunitate pentru un pas inainte.

The Nutcracker and Four Realms

Printre filmele mele preferate de Craciun pe Netflix se numara si acesta, un film minunat care te poarta intr-o lume magica si te face martor la o poveste emotionanta si fantastica presarata cu multe suprize si lectii de viata. Filmul o are in prim plan pe Clara, o fata curajoasa, care porneste in pragul Craciunului intr-o aventura fantastica, in incercarea de a gasi o cheie ce poate sa deschida cufarul ce adaposteste un dar extrem de pretios, lasat de mama sa dupa ce a murit. Cu adevarat impresionant este ce simbolizeaza cu adevarat aceasta cheie si ce descoperire face micuta Clara.

Descopera si filme de craciun romantice care iti vor umple inima de iubire si speranta.

foto: By Tero Vesalainen, Shutterstock