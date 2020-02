Decorațiuni împletite: 6 obiecte utile din răchită

Dacă îți plac obiectele decorative care au aspect impletit, atunci să știi că ai de unde alege - de la coșuri, cutii, decorațiuni și genți până la accesorii pentru picnic am ales de toate pentru tine!

De inspirație câmpenească, decorațiunile împletite au un farmec aparte deosebit și cuceritor. În diverse stiluri și cu multiple variante de utilizări, obiectele împletite pot deveni noile tale atuuri în materie de design. Ți-am stârnit curiozitatea? Iată mai jos câteva lucruri făcute în dulcele stil împletit, de care să te atașezi și cu care să defilezi mândră sau care să fie admirate în locuința ta.

Geantă verde împletită

Pe un verde praz, această geantă este în stil rustic și tare simpatică. Are o baretă pe maro, având aceeași decorațiune în partea de sus și un ciucure decorativ. Breteaua este reglabilă, iar ca formă este dreptunghiulară. Cumva îți va aduce aminte de lucrușoarele la care lucrau cu drag bunicile pe prispa lor.

O poți vedea aici

Coș pentru sticle

Dacă îți place să pariezi pe articolele decorative care sunt simple și de efect, atunci acest coș pentru sticle este perfect pentru a depozita sticlele de vin în living sau pe cele de ulei în bucătărie. Realizat manual, este din materiale naturale, având o nuanță naturală de bej închis și este ornamentat cu o fundă din dantelă pe margini stil vintage.

Îl poți vedea aici

Geantă pentru cumpărături

Poate fi confundată destul de ușor cu o geantă de plajă, dar ne place să credem că această geantă este una extrem de cool cât să fie luată la o ședință de shopping. Într-o combinație de bej cu gri și negru, aceasta este împletită cu un aspect elegant.

O poți comanda aici

Din răchită, acest coș împletit este perfect dacă stai la curte și ai nevoie să cari mereu lemne pentru focul de sobă. Se încadrează perfect în decorațiunile tradiționale, iar nouă ne place și că în partea de interior are și un material care îmbracă frumos totul.

Îl poți vedea aici

Coș de rufe

Într-o formă cilindrică și cu spațiu generos, acest coș împletit poate fi perfect pentru baie. ȘI poți depozita în acesta hainele care urmează să fie spălate. Coșul de rufe se încadrează în orice stil, fiind versatil ca aspect. Este confecționat din răchită, pe interior are material textil și închiderea se face cu un capac.

Îl poți vedea aici

Cufăr depozitare

Sub formă de cufăr, am găsit pentru locuința ta o cutie rustică pentru depozitarea diverselor lucruri care îți sunt cele mai dragi. În părțile laterale are niște mânere practice, pentru ușurință în transport și mutare, iar în partea de sus dispune de un capac pentru a masca mai bine cele necesare.

Îl poți comanda aici

foto: By Pixel-Shot, Shutterstock