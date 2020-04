Articole sportive pe care le poți folosi în casă și în curte!

Pentru a ne menține în formă chiar și acum, când toate activitățile s-au mutat în casă, vă recomand câteva articole sportive care te vor ajuta să îți păstrezi silueta chiar și pe timp de carantină!

Fiecare dintre noi trebuie să se mobilizeze și să respecte ceea ce spun autoritățile referitor la statul în casă. Din acest motiv, cei care sunt obișnuiți să meargă la sală sau să iasă la alergat în timpul liber, trec printr-o perioadă în care au nevoie să facă mișcare. Pentru a ne putea acomoda cu situația, începem să ne facem propria sală de forțe sau de gimnastică chiar în sufragerie. Pentru cei mai norocoși dintre noi, care au o curte, viața pe timp de carantină este puțin mai ușoară!

5 articole sportive pe care le poți folosi în casă și curte!

Saltea de antrenament Adidas

Salteaua de antrenament Adidas Training Mat este concepută pentru cei care intenționează să efectueze antrenamente de bază la domiciliu. Suprafața capitonată amortizează orice disconfort și este foarte eficientă pentru o varietate de exerciții. Poate fi rulată și nu ocupă prea mult spațiu, dimensiunile fiind de 183 x 61.5 x 1 cm.

Salteaua poate fi comandată aici.

Minge de fotbal Nike

Pentru cei mai norocoși dintre noi, care avem o curte, ne putem muta activitățile și în spațiul liber. Din acest motiv, vă invit să vă provocați membrii familiei la un mini-joc de fotbal, iar pentru el avem nevoie de o minge potrivită. Mingea de fotbal Nike fost inspirată din ghetele de fotbal Phantom Venom pentru gazon normal. Aceasta impresionează prin designul său durabil și prin rezistența excelentă la presiune. Proiectarea pe mai multe suprafețe asigură o traiectorie precisă, iar grafica în culori contrastante permite urmărirea vizuală mai ușoară a traiectoriei.

Mingea de fotbal poate fi comandată aici.

Coardă pentru sărituri

Unul dintre cele mai eficiente exerciții pentru un corp de invidiat, este săritul coardei. Acest lucru se poate face atât în casă, cât și în curte sau grădină. Pentru un antrenament în care vrei să incluzi săritul corzii, recomand această coardă care are și funcția de a număra săriturile.

Coarda pentru sărituri poate fi comandată aici.

Mânerul ganterei are forma ergonomică, iar materialul vinyl conferă o stabilitate mai mare a ganterei în mână, împiedicând alunecarea. Gantera vinyl Sportpartner cântărește 5 kg și are o lungime de 21 cm, iar diametrul de 9 cm. Pe lângă calitățile funcționale, acest model de ganteră are și un aspect estetic.

Ganadera poate fi comandată aici.

Minge gimnastică Aerobic Techfit

Mingea de gimnastică și aerobic este deosebit de versatilă și este potrivită pentru exerciții de stabilizare a echilibrului corpului, dar și o piesă de rezistență în sesiuni de antrenament eficiente. După finalizarea antrenamentului, mingea poate fi folosită pe post de scaun pentru a consolida abdomenul, spatele și mușchii pelvieni. Produsul oferă și un efect suplimentar de masaj ușor, facilitând circulația.

Mingea poate fi comandată aici.

Sursă foto prima pagină Roman Samborskyi/Shutterstock