10 cărți despre cum să ne fie bine, pentru cei mici și cei mari

10 carti care ne ajută să ne înțelegem mai bine anxietatea la orice vârstă, dar și să ne manifestăm iubirea pentru cei dragi.

1. Ce să faci... să scapi de griji. Ghid pentru copiii care vor să învingă anxietatea, Dr. Dawn Huebner, Bonnie Matthews

Ştiai că grijile sunt la fel ca roşiile? Nu, nu se pot mânca. Dar le poţi face să crească pur şi simplu dacă le acorzi atenţie. În cazul în care îngrijorarea a crescut atât de mult încât îţi dă bătăi de cap aproape în fiecare zi, atunci cartea Ce să faci... să scapi de griji. Ghid pentru copiii care vor să învingă anxietatea, de la Editura Trei, este perfectă! Acest ghid practic dedicat copiilor cu vârste între 6 şi 12 ani, care au probleme de anxietate şi părinţilor acestora este însoţit de explicaţii şi ilustraţii pe gustul celor mici, concepute astfel încât ei să-şi înţeleagă problemele şi să se implice activ în rezolvarea acestora. Grijile le sunt prezentate copiilor ca fiind nişte duşmani care pot fi învinşi dacă se urmează consecvent anumiţi paşi şi anumite trucuri. Se creează, de exemplu, în intervalul unei zile un anume „timp destinat grijilor". Trucuri de acest fel şi multe altele sunt elementele-cheie pentru o confruntare eficientă a copiilor şi părinţilor cu problema anxietăţii la vârste fragede. Dr. Dawn Huebner este psiholog clinician în Exeter, New Hampshire, specializată în tratarea copiilor şi a părinţilor lor.

2. Îmbrățișarea, de Eoin Colfer

O poveste ilustrată frumoasă și sensibilă, Îmbrățișarea vorbește despre dorința de afecțiune, sinceritate, prietenie și acceptarea celuilalt, care îi va cuceri cu siguranță pe mulți cititori. Cartea de la Pandora M îi are ca personaje principale pe ariciul și țestoasa care caută pe cineva care să îi îmbrățișeze. Îi întreabă pe toți cei pe care îi întâlnesc dacă sunt dispuși să le dea o îmbrățișare, dar dintr-un motiv anume, nimeni nu se arată interesat. Asta până când fiecare se întâlnește cu bufnița cea înțeleaptă care știe de ce nimeni nu pare să aibă timp de îmbrățișări.

3. Le-am încercat pe toate! Plânsete, încăpățânare și crize de furie (perioada 1-5 ani), Isabelle Filliozat

Cum poți să scapi de veșnicele dispute cu copilul care nu vrea să se îmbrace pentru grădiniță, care se tot trezește noaptea și nu mai vrea să doarmă singur, care nu se mai lasă dus de la locul de joacă ori care vorbește urât și își lovește fratele mai mic? Părinții au tendința de a interpreta comportamentele enervante ale copiilor ca pe niște manifestări ale relei-voințe ori sfidării. Alții se culpabilizează: oare nu cumva mi-am traumatizat copilașul? Descoperirile recente din neurofiziologie și psihologia experimentală aruncă o nouă lumină asupra acestor comportamente „obraznice": copilul nu vrea să-și sfideze părinții, ci are nevoie de o urgentă reglare neuro-hormonală. Criza de nervi a copilului mic din supermarket nu e un moft, ci un semn că cel mic este epuizat de procesarea a mii de stimuli senzoriali. Plecând de la astfel de explicații, cartea Le-am încercat pe toate! de la Editura Trei oferă soluțiile potrivite vârstei și îi încurajează pe părinți să-și revadă propriile certitudini și credințe legate de educația copiilor.

4. Când tristețea îți bate la ușă, Eva Eland

Uneori, tristețea ne vizitează pe neașteptate. Dar poate că acest musafir neobișnuit nu este ceea ce pare... Eva Eland este o autoare și ilustratoare olandeză care locuiește în Marea Britanie. A obținut o diplomă de Master în domeniul ilustrației de carte pentru copii de la prestigioasa Cambridge School of Art. De asemenea, a studiat la Gerrit Rietveld Academy și School of Visual Arts din New York. Când tristețea îți bate la ușă, de la Pandora M, este prima ei carte ilustrată.

5. Mă exasperează! Cum să înțelegem ce se petrece în creierul copilului între 6 și 11 ani, Isabelle Filliozat

Copilul e agitat, îndărătnic, mofturos la masă și își iese ușor din fire – acasă, dar și față de colegii de clasă. Rețeta-standard spune: Trebuie să-i puneți limite! Și dacă, de fapt, există și alte motive care n-au legătură cu tehnicile bazate pe control și pe „consecințe"? Impulsivitatea și bombănitul, de exemplu, pot fi provocate și de o proastă reglare a nivelului glicemiei, la fel cum enurezisul s-ar putea trage și dintr-o întârziere a dezvoltării controlului sfincterian de la nivelul creierului limbic, arată Isabelle Filliozat în cartea Mă exasperează! de la Editura Trei. A ignora ritmul de dezvoltare a copilului devine o sursă pentru numeroase conflicte, crize și pedepse inutile. Isabelle Filliozat, psihoterapeută, este directoarea Școlii de Inteligențe Relaționale și Emoționale din Aix-en-Provence, dedicată parentajului și dezvoltării personale.

6. Scrisoarea de dragoste, Anika Aldamuy Denise

Îndrăgostește-te de această carte ilustrată adorabilă, de lacare îți demonstrează că o inimă mică poate face un drum lung pentru ca lumea să devină un loc mai bun. Ariciul, Iepurașul și Veverița sunt cei mai buni prieteni. Într-o zi, fiecare găsește o scrisoare. Dar nu orice scrisoare ... O scrisoare de dragoste. Cineva îi iubește. Dar cine? Răspunsul s-ar putea să te surprindă! Anika Aldamuy Denise este o foarte cunoscută autoare de cărți ilustrate. Pentru această poveste s-a inspirat dintr-o tradiție pe care a început-o cu fiica ei cea mare – își lăsau una alteia scurte poeme sau bilețele de iubire.

7. Ce să faci când ești foarte timid, Dr. Claire A.B. Freeland, Dr. Jacqueline B. Toner

O mulțime de copii sunt timizi atunci când cred că ceilalți îi observă. Dar anumiți copii se simt extrem de neplăcut atunci când sunt în centrul atenției. Ce să faci când ești foarte timid, de la Editura Trei, îi ghidează pe copii și pe părinții lor printre emoțiile care stau la baza anxietății sociale, folosind strategii și tehnici bazate pe principii cognitiv-comportamentale. Acest ghid interactiv de self-help este o resursă completă pentru educarea, motivarea și încurajarea copiilor să-și depășească anxietatea socială, astfel încât să se alăture circului veseliei și al prieteniei.

8. Totu-i mai ușor cu un pupic!, Smriti Prasadam-Halls

O tandră declarație de iubire, Totu-i mai ușor cu un pupic!, de la Pandora M, e cărticica perfectă pe care să i-o citești puiului tău când îl ții în brațe, înainte de culcare. Totu-i mai ușor dacă ai parte de un... pupic!

9. Ce să faci... când nu vrei să fii departe de părinţi. Ghid pentru copiii care se confruntă cu anxietatea de separare, Dr. Kristen Lavallee, Prof. dr. Silvia Schneider

Pentru unii copii, a zbura cu un balon cu aer cald pare a fi o distracţie pe cinste. Pe alţi copii însă, ideea de a zbura singuri, departe de părinţi şi de casa lor, nu-i încântă deloc. Ghidul Ce să faci când nu vrei să fii departe de părinţi de la Editura Trei îi ajută pe copii, dar şi pe părinţi să depăşească emoţiile care declanșează anxietatea de separare, folosind strategii şi tehnici bazate pe principii cognitiv-comportamentale. Acest manual practic și interactiv este un instrument util şi complet de educare, motivare şi stimulare a copiilor în eforturile lor de a-şi depăşi anxietatea de separare, astfel încât să devină nişte adevăraţi piloţi care îşi dirijează cu încredere propriul balon cu aer cald!

10. Noi suntem grădinarii, Joanna Gaines

În cartea Noi suntem grădinarii, devenită nr. 1 Bestseller New York Times, Joanna Gaines și copiii ei povestesc despre primele lor încercări de a-și construi propria grădină. Familia Gaines ne împărtășește toate cunoștințele acumulate și modul prin care au învățat să crească o grădină fericită, trecând peste obstacole și eșecuri doar prin munca în echipă. La capătul acestei călătorii, au învățat că nu e întotdeauna ușor să încerci ceva nou, dar uneori cea mai mare răsplată vine atunci când te străduiești cel mai mult. Ilustrațiile Juliannei Swaney dau viață visului familiei Gaines cu acuarele pastelate și delicate, care vă invită să vă bucurați de frumusețea unei grădini înfloritoare. Joanna Gaines este designer, om de afaceri și mamă a cinci copii.

Pandora M vă dăruiește cartea Povestea coronavirusului care vă va ajuta să le puteți explica copiilor prin ce trece omenirea în această perioadă. Puteți descărca GRATUIT această poveste atât în format pdf sau e-pub de pe site-ul www.pandoram.ro.

