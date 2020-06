Viata Aliciei Berenson este aparent perfecta.

Pictorita renumita casatorita cu un fotograf de moda, ea traieste intr-o casa superba, cu vedere spre parc, intr-una dintre zonele cele mai dorite din Londra. Intr-o seara, sotul ei Gabriel se intoarce acasa tarziu de la o sedinta foto, iar Alicia il impusca de cinci ori in fata si apoi ramane tacuta mai multi ani.

Refuzul Aliciei de a vorbi sau de a da orice fel de explicatii transforma o tragedie domestica in ceva mult mai teribil, un mister care capteaza imaginatia publica si o face pe Alicia celebra. Pretul tablourilor sale creste astronomic, iar ea, pacienta tacuta, este ascunsa de tabloide si de lumina reflectoarelor la The Grove, un spital psihiatric de maxima securitate din nordul Londrei.

Theo Faber este un psihoterapeut care a asteptat multa vreme oportunitatea de a lucra cu Alicia. Hotararea lui de a o face sa vorbeasca si sa dezvaluie misterul motivului pentru care si-a impuscat sotul il poarta pe un drum plin de primejdii - o cautare a adevarului care ameninta sa-l distruga...

Pacienta tacuta este un thriller psihologic socant despre un act de violenta extrem al unei femei impotriva sotului ei si despre un terapeut obsedat de descoperirea motivului din spatele acestui act...

Dupa lansarea concomitenta in 38 de tari din februarie 2019 cartea a primit foarte multe reactii pozitive de la nume mari din domeniu. Drepturile de ecranizare au fost deja vandute unui producator castigator de Oscar, al carui nume urmeaza sa fie anuntat.

Pe Goodreads are pana in prezent peste 10.000 de calificative si aproximativ 2500 recenzii.

"O povestire inteligenta, sofisticata, incarcata cu suspans real - un roman foarte bun conform tuturor standardelor." Lee Child, autorul seriei bestseller 'Jack Reacher'

"Thriller-ul perfect. Nu am putut literalmente sa il las din mana" - A.J. Finn, autorul bestsellerului 'Femeia de la fereastra'

"Acest thriller psihologic plin de intrigi, il pozitioneaza pe Michaelides ca un jucator important in domeniu." - Publishers Weekly

"Pacienta tacuta este un roman crime de debut remarcabil care isi creeaza calea proprie, oferind un studiu de caractere inteligent si un complot maestru, toate infasurate in scrisul hipnotic de la care nu vrei sa te rupi" - Crime by the Book

"Ritmul si finetea unui maestru" - BBC Culture

Cartea este disponibila pe Elefant.ro