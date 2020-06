365 dni – Fifty Shades of Grey și Twilight reloaded, baby girl

Am văzut 365 dni – 365 zile și, dragile mele, aia nu e fantezie, e cel puțin hărțuire.

Dacă n-ați văzut 365 dni, țineți-vă bine că intenționez să dau cu spoilere din film până nu mai rămâne nimic din el.

Doamnelor, domnilor și băbăieți, înainte de toate, dați-mi voie să mă laud că am terminat Netflixul și am ajuns în zona crepusculară a cinematografiei, acolo unde dăinuie filme de o calitate artistică neîndoielnică, așa cum ar fi Scary Movie 5, Wrong Turn 6, Poltergeist 4 și Titanic 2: Fear the Walking Dead (bine, ăsta nu există încă, dar lăsați-mă să sper). Așa am ajuns la marea capodoperă 365 dni, film pentru oameni care nu știu să folosească modul incognito ca să se uite la un film porno cinstit.

Dacă ați văzut filmul și sunteți de accord cu expresia ”marea capodoperă”, click sus pe x ca să nu ne enervăm reciproc. Pentru voi au fetele niște articole frumoase, drăguțele, dulci și optimiste în good vibes.

Pentru voi, restul, mă oameni buni, la ce ne-am uitat? Comparativ cu 365 de zile, Fifty Shades e mare film de mare valoare. Paranteză: toate mizeriile astea au plecat de la Twilight, așa că propun să ne organizăm în gloată, să punem mâna pe furci și topoare și zbang, unde vezi vampirul de 100 de ani că pândește o adolsecentă în somn să îi pălim câte una în numele tatălui că ceea ce face e illegal și imoral.

Acum dacă nu sunteți pentru prima data pe Kudika, mă știți că nu sunt ușă de biserică. De fapt, încurajez păcatul carnal, desfrânarea, fornicarea în formula de unu, de doi, de două, de trei, în combinații de 69 luate de câte ori se poate atât timp cât aceste lucruri se întâmplă între adulți care și-au dat consimțământul. Prin urmare, problema mea nu e că e film cu sex în care se vede și un pic de side-cuc. De fapt, scenele de sex sunt mult mai aprinse și mai creative decât ce am apucat eu să văd din 50 Shades, iar actorul principal, să-i fie de bine, să îl țină! Nu e el de Oscar și nici nu acolo țintește. Dar l-aș tăvăli mai tare decât pe Jamie Dornan? Vai de sufletul și de genunchii lui, și încă cum l-aș tăvăli și ce-ar păți de-ar ajunge la mâna mea și alte părți ale ființei mele!