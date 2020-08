Limbajul corpului. Atentie, gesturile vorbesc pentru noi

Stiati ca aproape 70% din comunicarea noastra are loc prin mijloace nonverbale: prin gesturi, mers, privire? Piciorul care se leagana, o privire aruncata pe furis sau o strangere de mana moale sunt adesea mult mai graitoare decat cuvintele insele.

Cu ajutorul acestei carti, bogat ilustrate, care contine numeroase sfaturi practice si marturii, veti invata sa decodati toate gesturile corpului. Veti invata de asemenea sa depistati minciuna sau tradarea, sa treziti simpatia, sa seduceti pe cineva ori sa atrageti atentia persoanei care va place. Amintiti-ca ca trupul dumneavoastra este un instrument minunat cu ajutorul caruia puteti obtine succesul la locul de munca, sporindu-va puterea de convingere si de negociere, sa va maximizati potentialul sau sa comunicati mai eficient.

Fragment din volumul "Limbajul corpului" de Isabelle Duvernois:

“CUM SA DETECTATI MINCIUNA

Spunem in medie trei minciuni in zece minute de conversatie! Cu alte cuvinte, majoritatea suntem niste mincinosi profesionisti. Ne poate fi util sa acordam mai multa atentie acestui fapt. Potrivit lui Paul Ekman, 90% dintre minciunile noastre sunt insotite de semnale corporale sau vocale. Daca reusim sa le identificam, putem depista mai usor minciun altora.

Ramaneti prudenti

• In primul rand, trebuie sa cunoasteti comportamentul de baza al persoanei suspectate ca ar minti, adica felul in care se poarta in mod obisnuit, atunci cand este de degajat. Daca asa stau lucrurile, vor fi mai usor de sesizat schimbarile de atitudine susceptibile sa reflecte o minciuna. In acest caz, va trebui observat in ce moment, cu ce frecventa si in ce context apare un anumit gest.

• In al doilea rand, nu trebuie sa uitam ca nervozitatea si anxietatea pot cauza ticuri comportamentale destul de asemanatoare cu cele care se manifesta atunci cand cineva minte. Asadar, este important sa identificati semne suplimentare prin care se poate distinge o minciuna de o simpla atitudine de nervozitate. Am mai spus-o, dar trebuie sa o repetam: un gest izolat nu este o dovada ca interlocutorul minte. Este necesar, deci, sa se ia in considerare toate indiciile verbale semnificative si sa se verifice coerenta dintre acestea si indiciile corporale.

Indiciile verbale

Mincinosii se tradeaza mai adesea prin felul de a vorbi prin gesturi.

Eschiva, repetitie sau raspuns imediat

• Evitarea unui raspuns clar si direct la o intrebare adresata, prin folosirea de justificari.

• Eschiva este susceptibila sa anunte o minciuna.

• Repetarea exacta a termenilor in care a fost enuntata intrebarea este, de asemenea, un semn ca cineva cauta sa traga de timp pentru a inventa o minciuna.

• De asemenea, raspunsul imediat, fara ezitare, poate fi semnul unui discurs invatat „pe de rost", mai ales in cazul in care interlocutorul nu reuseste sa adauge detalii.

In mod contrar, erorile comise atunci cand cineva povesteste o amintire, rectificarile si adaugarea de detalii nerelevante pot fi dovezi ale faptului ca acea persoana spune adevarul."

Cartea Limbajul corpului - Isabelle Duvernois poate fi achizitionata de pe Libris.ro