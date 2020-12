Cititul dezvoltă mintea și sufletul: 4 cărți pe care trebuie să le citești iarna aceasta

Cititul este cel mai bun pansament pentru rănile din suflet!

Se spune că o carte citită reprezintă un pas făcut spre cunoașterea absolută. Adevărul este că cititul te relaxează, te ajută în a te dezvolta și îți liniștește sufletul. Astfel, în ultima perioadă am căutat câteva cărți pe care să le citesc în timpul liber, atunci când stau în casă, iar afară ninge liniștit. După o căutare profundă am descoperit aceste cărți și am decis să vi le recomand și vouă!

4 cărți pe care să le citești în sezonul rece

„Băiatul cu pijamale în dungi” - John Boyne

Aceasta este povestea unui baiețel german pe nume Bruno, al cărui tată a primit o slujbă foarte importantă, ceea ce înseamnă că toată familia trebuie sâ se mute departe de oraș, într-un loc ciudat, unde casa lor e singura locuință adevarată și unde în spatele unor garduri nesfârșite se află sute, poate mii de oameni îmbrăcați în pijamale în dungi. Bruno se străduiește să înțeleagă ce se întamplă în jurul său. Cititorul banuiește despre ce e vorba, dar bietul Bruno, nu. Pornește așadar să exploreze împrejurimile și intrezareste un punct care devine o pată și pata, un băiat. Scrisă într-un limbaj simplu, copilăresc, aceasta carte este mult mai mult decât o poveste pentru copii. Cititorul se va teme de momentul în care Bruno își va pierde inocența copilăriei și va incepe să întrezarească adevărul, dar poate că lucrurile vor evolua si mai rau si el nu va descoperi deloc adevarul.

Cartea poate fi comandată aici.

„Cartea înțelepciunii” - Dalai Lama

Orice om nazuiește să aibă parte în viață de iubire, de înțelegere și de compasiune. Mai mult, își dorește să înțeleagă natura umană - cine este el, cine sunt ceilalți? Sfintia Sa Dalai Lama, liderul spiritual al poporului tibetan, ofera fiecaruia dintre noi un sfat de care, cu siguranta, avem nevoie. E undeva scris in aceasta cartulie. Trebuie doar cautat cu atentie.

Esentele tari se tin in sticlute mici. Asa si mesajele intelepte. Le gasesti in paginile unei carticele pe care o poti lua cu tine oriunde si oricand. La orice pagina ai deschide-o te va inspira si te va incuraja. Te va invata sa te feresti de emotiile distructive si sa te lasi calauzit de principii budiste fundamentale. Scrisa cu umor si cu o abordare pragmatica, este un ghid spiritual esential pentru viata de zi cu zi.

Cartea poate fi comandată aici.

În tinerețe, Florentino Ariza și Fermina Daza traiseră o pasionantă poveste de dragoste. Numai că viața îți rezervă uneori surprize... La început, când Florentino află că Fermina se va căsători cu un doctor bogat, simte că viața lui s-a sfârșit. Deși își găsește echilibrul, bucurându-se de succes în afaceri și nu numai... (cele 622 de relații amoroase ar putea confirma acest lucru), dragostea lui pentru Fermina rămâne la fel de puternica. Asa ca, dupa 50 de ani, 9 luni si 4 zile de despartire, Florentino isi reinnoieste declaratia de dragoste in fata femeii visurilor lui. I se va mai oferi, oare, sansa unui nou inceput?

Cartea poate fi comandată aici.

„Atitudinea este totul” - Jeff Keller

Totul ține de atitudine, de capacitatea de a te imagina în postura de învingător, iar Jeff Keller dă exemple concrete de oameni care au reușit în viața doar pentru că au păstrat în minte imaginea lor atingând obiectivele propuse. De pildă, Celine Dion, atunci când a fost întrebată dacă și-a imaginat vreodată la începutul carierei ca va vinde milioane de discuri și că va canta în fața a zeci de mii de persoane în fiecare sptamana, a raspuns ca nu a fost luată prin surprindere de aceste lucruri, întrucât și le imaginase pe toate de la varsta de 5 ani. Prin urmare, oricine poate deveni un învingător, dacă se vede în această postură și dacă are atitudinea potrivită.

Cartea poate fi comandată aici.

Sursă foto prima pagină: Dean Drobot/Shutterstock