Cadoul perfect pentru un nou-născut

Este foarte adevărat că bebelușii n-au nevoie de cadouri. Pentru ei întreaga lume este o jucărie. Cu toate acestea, atunci când primim vestea că o prietenă, sora sau orice altă persoană apropiată nouă este însărcinată, începem să ne gândim la ce cadouri să-i oferim. Noi am trecut prin asta și suntem ferm convinși că și voi.

comunicat de presa

Într-adevăr, căutarea cadoului perfect pentru un nou-născut poate fi copleșitoare, dar trebuie să ne gândim la utilitatea lui și să venim în ajutorul părinților. Cele mai bune daruri pentru bebeluși sunt cele care au tendința de a ușura viața proaspeţilor părinţi.

Fie că vorbim despre un articol esențial care menține bebelușul alături de părinții lui precum babynest-ul, fie că vorbim despre îmbrăcăminte ( întotdeauna vor avea nevoie pentru că ei continuă să crească foarte rapid), o jucărie sau un centru de activități, toate vor fi de folos.

Indiferent de ce alegi, noi ne-am gândit să-ți facem o selecție cu cele mai apreciate articole, pentru a vă fi mult mai ușor să luați o decizie corectă. Cele mai bune cadouri le stimulează simțurile bebelușilor și le aduce zâmbetul pe buze părinților.

Haide să descoperim cadourile pentru care mămicile vă vor mulțumi

Pentru că ne gândim mereu la confortul copiilor, prima recomandare este babynest-ul. Acesta devine o alegere din ce în ce mai populară în fața coșurilor tradiționale. De ce sunt atât de practice? Pentru că bebelușul depinde de părinții lui, mai ales de mama, zi și noapte, pentru a-și asigura nevoile, iar babynest-ul este accesoriul ideal în care bebelușul va dormi oriunde: acasă, în vacanță sau în orice alte circumstanțe ( poate fi așezat în patul părinților, pe canapea, în fotoliu etc). De asemenea, trebuie să vă menționăm faptul că cei mici vor adormi mai repede și mai bine.

Un alt cadou pe care îl considerăm esențial, în primele 6 luni din viața unui bebeluș, este format din geantă de maternitate din bumbac organic, salteluță portabilă pentru schimbarea scutecelor și plic pentru scutece și șervețele.Toate aceste produse realizate din material textil sunt ideale pentru deplasările pe care le faceți împreună cu bebelușul: vacanță, cumpărături sau când te duci la cineva în vizită. Ne-am gândit că este foarte important pentru un părinte să aibă totul bine organizat, iar produsele realizate din bumbac 100% organic sunt ideale pentru a fi oferite în dar.

Știai că lampa de veghe trebuie să fie nelipsită din camera unui bebeluș?

Fiecare copil are rutina lui de culcare, iar lampa de veghe vine în ajutorul tău oferindu-i celui mic confortul de care are nevoie.De menționat este faptul că acesta este genul de cadou care poate fi folosit și mai târziu când copilul ajunge la etapa citirii. Dacă tot suntem la somnul odihnitor al bebelușului, o pătură subțire din bumbac organic este alegerea ideală. Păturile Pellianni sunt realizate din bumbac organic cu certificare GOTS, iar imprimeurile acestora sunt absolut atrăgătoare pentru cei mici.

Tot aici trebuie să vă facem cunoștință cu Little Goose, noua prietenă a bebelușilor.conține: doudou, jucărie zornăitoare cu inel de dentiție și o jucărie din pluș.E bine de știut faptul că doudou-ul este jucăria preferată a nou-născuților, prima jucărie de pluș ce o vor îmbrățișa și o vor avea aproape de ei, încă de la naștere.

Trecem de la somn la amintirile pe care dorim să le menținem vii pentru totdeauna, nu-i așa? Indicat ar fi să le păstrăm și peste ani să ne uităm la ele. Un cadou ideal pentru o mămică este cutia premium de la Little Dutch, Memory Box care oferă o mulțime de modalități de a păstra momentele cheie ale primului an din viață. Împreună cu această cutie de amintiri am putea dărui şi un carusel muzical din lemn care are efect liniștitor asupra bebelușilor datorită cântecului de leagăn pe care îl reproduce.

Așa cum spuneam și mai sus, primul an din viața unui bebeluș trebuie memorat așa cum se cuvine. Alege să păstrezi cele mai importante etape din viața copilului cu ajutorul acestui set de cartonașe inedite cu un design deosebit.

Să nu uităm că bebelușii sunt atrași de tot ce este nou, de texturi și forme noi, iar o salteluță și un centru de activități poate fi un cadou extrem de apreciat de proaspeții părinți.Ambele produse sunt realizate să antreneze coordonarea mână-ochi a bebelușilor și să le stimuleze simțurile.

Dacă nu-ți dorești să-i oferi o salteluță poți lua un balansoar la care să atașezi centrul de activități. Balansoarul este extrem de relaxant pentru cei mici și poate fi folosit până la greutatea de 9 kg.

Și dacă tot am adus în discuție balansoarul, ne-am gândit că ar fi interesant să vă povestim puțin și despre coșul leagăn suspendat din bumbac organic Kikadu - Truly Organic. De ce este pe lista noastră de cadouri? Pentru că poate fi folosit de la naștere până în momentul în care bebelușul începe să devină mobil ( 5 - 6 luni ).

Conform studiilor, balansarea îi liniștește/calmează, le oferă confort și le face trecerea mai ușoară de la pântecul mamei la lumea exterioară ( exact ca și în cazul babynest-ului).

Cu siguranță vor fi apreciate de părinți și cadourile care le vor fi de folos în viitorul apropiat, astfel poți opta chiar și pentru articole esențiale în diversificarea alimentației bebelușului.

Voi ce cadouri le oferiți bebelușilor din viața voastră?