Andreea Frățilă, prezentatoarea emisiunii „Frătzi află tot” de la Metropola TV, se află chiar acum în perioada de recuperare post COVID-19.

Pentru că este una dintre persoanele publice care-și dorește să fie deschisă cu oamenii care o urmăresc și pentru că ea consideră că este important să se spună povești reale pe marginea acestui subiect, atât de prezen în viețile noastre, bruneta a decis să vorbească.

Frătzi, așa cum îi spun apropiații, explică punct cu punct cum i-a fost experiența COVID-19.

„Aproape 2 ani de zile a încercat să mă cucerească, a reușit să-mi cucerească o parte din familie, a reușit să-mi cucerească o parte din prieteni, sperând să ajungă la mine. Într-un final a reușit să intre în viața mea cu bocancii, vorbesc bineînțeles într-un mod ironic despre Covid 19. Anul trecut în luna Ianuarie mama mea a fost confirmată pozitiv și bineînțeles că ne-am carantinat cu ea, dar din fericire, nu s-a apropiat de mine. M-am testat cu teste rapide acasă, toate au ieșit negative, nici eu și nici tata nu ne-am pozitivat. Acum, însă, nu ne-a mai „iertat”.

De ceva timp locuiam în „deplasare”, dar Sâmbătă pe 16 Octombrie am fost la ai mei acasă să luăm prânzul în familie. Tata toată săptămâna s-a simțit mai rău, însă în urma testelor rapide era negativ. Luni a mers la medicul de familie și a fost depistat pozitiv. Moment în care eu și fratele meu ne-am testat cu test rapid antigen și eram negativi. Miercuri am repetat testul și eu eram negativă, iar fratele meu Joi a fost pozitiv. Joi noapte am început să am simptome, iar vineri dimineața m-am testat din nou și eram pozitivă. Joi noapte am început să am frisoane, nu simțeam că am temperatură, însă simțeam că ard în flăcările iadului, efectiv simțeam că sunt băgată într-un cazan și ardeam, simțeam că mi se descompune corpul, asta a fost senzația.”, povestește extrem de practic vedeta TV.

Andreea Frățilă: „2 săptămâni am simțit că înnebunesc de dureri de cap și stări de amețeală care nu ma lăsau nici măcar să mă ridic din pat.”

14 zile, această perioadă de timp despre care auzim vorbindu-se extrem de des în context coronavirus, 14 zile care pentru pacienții depistați pozitiv vine cu o furtună de sentimente, emoții, temeri, stări de rău.

„Toată noaptea mi-a fost extrem de rău, abia reușeam să merg până la toaletă, mă țineam de pereți. În momentul în care am primit rezultatul pozitiv m-am mutat la părinți acasă pentru a fi cu ei, să ne susținem reciproc, pentru a nu fi singură și pentru a avea cineva grijă de mine. Abia sâmbătă dimineața și mama a fost pozitivă, probabil ea mai avea ceva anticorpi de anul trecut. În afara de simptomele pe care am simțit ca le am, pe mine m-a doborât psihic gândul ca am acest virus. M-a omorât sentimentul de vinovăție crezând ca am mai dat cuiva virusul, din fericire răspândirea acestuia s-a oprit la mine, eu purtând tot timpul mască și cei din jurul meu de asemenea.

Am început să mă simt din ce în ce mai rău, am obosit doar conducând până la casa parinților, transpiram și începeam să nu mai fiu conștientă, într-un final am ajuns acasă la părinții mei, iar acolo mama a avut grijă de mine ca atunci când eram un copil pentru ca nu eram în stare nici să mă țin pe picioare. Mi-am pierdut instant gustul și mirosul și am avut toate simptomele acestui virus. La câteva zile am început să simt palpitații puternice, iar tensiunea îmi creștea din ce în ce mai mult, au urmat o serie de atacuri de panica și multe stări de depresie.

2 săptămâni am simțit că înnebunesc de dureri de cap și stări de amețeală care nu ma lăsau nici măcar să mă ridic din pat. Prin ziua 8-10 m-am simțit cel mai rău, simțeam efectiv că nu mai pot respira, aveam tensiune mare, iar oxigenul meu scăzuse la 88. Atunci a fost cea mai mare panică. Am sunat medicul de familie care mi-a recomandat câteva exerciții de respirație și să încerc să fiu tare pentru că este clar că la mine psihicul este cel mai afectat și de acolo îmi provoc singură atacurile de panică și de aici și problemele de respirație.

De 2 ori am chemat salvarea, însă solicitările fiind multe, timpul de așteptare era mare, îmi reveneam până să ajungă. A fost un coșmar, mă simțeam o legumă efectiv, iar în ziua 12 mi-am impus să mă ridc din pat și să încep să fac lucruri, am vrut să-mi curăț pensulele de machiaj, dupa 5 minute de stat în picioare efectiv am simțit cum cad din picioare, am început să plâng, mă simțeam inutilă, nu puteam face nimic, nu eram stapână pe corpul meu, iar asta m-a afectat cel mai tare pentru că eu sunt o persoană extrem de activă.

Slavă Domnului că am trecut cu bine peste, acum încă am ameteli, nu am gust, nici miros, mai tușesc și obosesc foarte repede.. dar totuși o duc pe picioare! Mi-a făcut foarte bine să simt din nou aer, să revin la activitățile mele zilnice și la munca mea pe care o iubesc. Recomandarea mea este să încercați cât de mult puteți să aveți moralul sus, acest virus lucrează la psihic, de acolo pornesc toate și bineînțeles purtați mască, protejați-vă.”, a povestit vedeta TV, la doar câteva zile după ce a ieșit din izolare.

Pe Andreea Frățilă o puteți urmări în fiecare vine, de la 22:00, pe Metropola TV, la emisiunea „Frătzi află tot”. Împreună cu nebunii de serviciu, Florin Burescu și Ileana Voicu Ghinea, toacă tot ce este de tocat din peisajul monden autohton.

Toate edițiile emisiunii „Frătzi află tot” pot fi urmărite pe pagina de Facebook Metropola TV. (https://www.facebook.com/metropolatv).